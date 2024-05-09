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Задоров — о волевой победе «Ванкувера»: мы смотрели матч «Реала»

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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров прокомментировал победу команды в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
Задоров — о волевой победе «Ванкувера»: мы смотрели матч «Реала»
  • Gettyimages.ru

«Мы все смотрели вчерашний матч «Реала». Ребята в нашей команде верят друг в друга. Я не думаю, что кто-то сдался, даже когда мы проигрывали со счётом 1:4», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Таким образом, «Ванкувер» повёл 1-0 в серии. Следующий матч пройдёт 11 мая.

Накануне «Реал» одержал победу над «Баварией» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Общий счёт — 4:3.

Ранее сообщалось, что Задоров признан второй звездой матча серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном».

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