Задоров — о волевой победе «Ванкувера»: мы смотрели матч «Реала»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров прокомментировал победу команды в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы все смотрели вчерашний матч «Реала». Ребята в нашей команде верят друг в друга. Я не думаю, что кто-то сдался, даже когда мы проигрывали со счётом 1:4», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Таким образом, «Ванкувер» повёл 1-0 в серии. Следующий матч пройдёт 11 мая.

Накануне «Реал» одержал победу над «Баварией» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Общий счёт — 4:3.

Ранее сообщалось, что Задоров признан второй звездой матча серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном».