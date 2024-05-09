Задоров признан второй звездой матча серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

Стали известны лучшие игроки первого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

Второй звездой признан российский защитник канадской команды Никита Задоров. В игре он отметился голом и результативной передачей.

Лучшим игроком стал Дакота Джошуа. Третий — Зак Хайман.

Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Таким образом, «Ванкувер» ведёт 1-0 в серии. Следующий матч пройдёт 11 мая.

Ранее «Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Сергея Бобровского — 15 сейвов.