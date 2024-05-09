Задоров признан второй звездой матча серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»
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Второй звездой признан российский защитник канадской команды Никита Задоров. В игре он отметился голом и результативной передачей.
Лучшим игроком стал Дакота Джошуа. Третий — Зак Хайман.
Встреча на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев. Таким образом, «Ванкувер» ведёт 1-0 в серии. Следующий матч пройдёт 11 мая.
Ранее «Флорида» обыграла «Бостон» во втором матче серии, у Сергея Бобровского — 15 сейвов.