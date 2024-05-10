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Панарин — о голе в матче с «Каролиной»: приятно было увидеть, что шайба попала в ворота

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победный гол в матче Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».
Панарин — о голе в матче с «Каролиной»: приятно было увидеть, что шайба попала в ворота
  • AP
  • © Erin Hooley

«Я очень счастлив, много эмоций. Не могу объяснить, как всё получилось. Я сам не совсем понял, что произошло. Приятно было увидеть, что шайба попала в ворота», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 45 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится 12 мая в Роли.

Ранее Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года.

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