Панарин — о голе в матче с «Каролиной»: приятно было увидеть, что шайба попала в ворота

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победный гол в матче Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».

«Я очень счастлив, много эмоций. Не могу объяснить, как всё получилось. Я сам не совсем понял, что произошло. Приятно было увидеть, что шайба попала в ворота», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Крис Крайдер и Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин забросил победную шайбу в овертайме и отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 45 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится 12 мая в Роли.

Ранее Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года.