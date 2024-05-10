Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей в третьем матче плей-офф Кубка Стэнли с «Каролина Харрикейнз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, россиянин забросил шайбу в овертайме на отметке 1 минута 43 секунды, забив самый быстрый гол «Рейнджерс» со старта овертайма с 2012 года. В том году Марк Стаал отличился на отметке 1 минута 35 секунд.

Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится 12 мая в Роли.

Ранее сообщалось, что Шестёркин стал первой звездой матча с «Каролиной», а Панарин и Свечников — в тройке.