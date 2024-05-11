IIHF наложила на ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов

Международная федерация хоккей (IIHF) наложила на московский ЦСКА запрет на проведение международных трансферов из-за дела вратаря Ивана Федотова.

Об этом сообщается в релизе организации.

Решение принял независимый дисциплинарный совет IIHF. Запрет наложен до 10 августа 2026 года.

В апреле 2022 года у Федотова закончился контракт с ЦСКА, после чего он подписал соглашение с клубом «Филадельфия Флайерз», которым был выбран на драфте 2022 года. Однако в ходе подготовки к сезону голкипер был задержан в Санкт-Петербурге и призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы в Северодвинске.

По её окончании Иван подписал новый контракт с ЦСКА, из-за чего IIHF наложила на москвичей запрет на проведение международных трансферов, а самого спортсмена отстранила на четыре месяца.

28 марта стало известно о расторжении контракта между Федотовым и ЦСКА, после чего вратарь в короткие сроки прибыл в расположение «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что IIHF отстранила вратаря Федотова от участия во всех турнирах на три года.