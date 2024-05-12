Гол Кузнецова и пас Свечникова позволили «Каролине» впервые в серии обыграть «Рейнджерс»
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Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Свечников сделал результативный пас.
Таким образом, счёт в серии теперь 3-1 в пользу «Рейнджерс». Сегодня «Каролина» одержала первую победу в серии.
Ранее сообщалось, что Никита Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон».