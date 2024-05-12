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Гол Кузнецова и пас Свечникова позволили «Каролине» впервые в серии обыграть «Рейнджерс»

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Кузнецова и пас Свечникова позволили «Каролине» впервые в серии обыграть «Рейнджерс»
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Свечников сделал результативный пас.

Таким образом, счёт в серии теперь 3-1 в пользу «Рейнджерс». Сегодня «Каролина» одержала первую победу в серии.

Ранее сообщалось, что Никита Задоров признан третьей звездой второго матча серии «Ванкувер» — «Эдмонтон».

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