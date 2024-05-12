Панарин обошёл Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян
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Россиянин провёл свою 65-ю игру за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл соотечественников Павла Буре и Вячеслава Войнова и теперь занимает чистое 36-е место.
Встреча на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» в Роли завершилась победой «Каролины» — 4:3. Таким образом, счёт в серии теперь 3-1 в пользу «Рейнджерс».
Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин прервал рекордную серию, впервые не забив в этом плей-офф.