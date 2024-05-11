Два очка Задорова не спасли «Ванкувер» от поражения в матче Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
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Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе хозяев заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Он стал первым игроком обороны за 13 лет, забившим в двух подряд матчах команды в плей-офф.
Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1. Следующая игра пройдёт 13 мая.
Ранее сообщалось, что Владимир Тарасенко вышел на чистое пятое место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян.