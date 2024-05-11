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Тарасенко вышел на чистое пятое место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

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Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голом в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

Для россиянина это вторая шайба в текущем плей-офф и 46-я в карьере. Таким образом, он вышел на пятое место по голам в Кубке Стэнли среди россиян, обойдя Алексея Ковалёва (45).

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Таким образом, «Флорида» ведёт в серии — 2-1. Следующая игра состоится в Бостоне 13 мая.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года.

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