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Главный тренер «Колорадо» — о Ничушкине: плохо для команды, но хочу, чтобы он был счастлив

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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об отстранении нападающего клуба Валерия Ничушкина.
Главный тренер «Колорадо» — о Ничушкине: плохо для команды, но хочу, чтобы он был счастлив
  • AP
  • © David Zalubowski

«Конечно, это плохо для нашей команды. Однако нам нужно перевернуть страницу. В раздевалке всё ещё есть более 20 парней, которые заботятся о победе. Я узнал Ничушкина как человека, узнал его как одного из наших товарищей по команде, и я хочу для него самого лучшего. Хочу, чтобы он был счастлив», — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

С 15 января Ничушкин уже проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо».

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