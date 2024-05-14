Главный тренер «Колорадо» — о Ничушкине: плохо для команды, но хочу, чтобы он был счастлив

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался об отстранении нападающего клуба Валерия Ничушкина.

«Конечно, это плохо для нашей команды. Однако нам нужно перевернуть страницу. В раздевалке всё ещё есть более 20 парней, которые заботятся о победе. Я узнал Ничушкина как человека, узнал его как одного из наших товарищей по команде, и я хочу для него самого лучшего. Хочу, чтобы он был счастлив», — приводит слова Беднара пресс-служба НХЛ.

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

С 15 января Ничушкин уже проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо».