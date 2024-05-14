Табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо»

Защитник «Колорадо» Джек Джонсон заявил, что табличку с фамилией нападающего Валерия Ничушкина уже удалили из раздевалки команды.

«Он сделал свой выбор. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Джонсона журналист Кори Масисак.

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества.