Серавалли: Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества
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Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.
14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.
С 15 января Ничушкин уже проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте.
Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.
Ранее сообщалось, что Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ.