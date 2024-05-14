Серавалли: Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества.

Об этом сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

С 15 января Ничушкин уже проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте.

Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ.