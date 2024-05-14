Ничушкина отстранили от матчей НХЛ на полгода
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Он будет отстранён от игр на шесть месяцев.
«По условиям программы Ничушкин будет отстранён от должности без сохранения заработной платы», — говорится в заявлении.
С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте. Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.
В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.
Ранее сообщалось, что Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ.