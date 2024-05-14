Ничушкина отстранили от матчей НХЛ на полгода

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Он будет отстранён от игр на шесть месяцев.

«По условиям программы Ничушкин будет отстранён от должности без сохранения заработной платы», — говорится в заявлении.

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте. Программа помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9 + 1) очков.

Ранее сообщалось, что Ничушкин забил в седьмом матче плей-офф подряд и повторил рекорд НХЛ.