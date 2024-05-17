Шестёркин вышел на шестое место по победам в Кубке Стэнли среди российских вратарей
- AP
Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.
Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).
На счету россиянина 21 победа в 38 играх плей-офф. Таким образом, он обогнал Илью Брызгалова (20).
На первом месте располагается голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (66), следом идут Евгений Набоков (42), Николай Хабибулин (39), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 36) и Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 32).
«Рейнджерс» вышел в финал Восточной конференции второй раз за последние три года.