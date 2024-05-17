RT в Telegram
Подпишись

Шестёркин вышел на шестое место по победам в Кубке Стэнли среди российских вратарей

Короткая ссылка
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поднялся на шестую строчку среди российских вратарей по победам в плей-офф Кубка Стэнли.
Шестёркин вышел на шестое место по победам в Кубке Стэнли среди российских вратарей
  • AP

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

На счету россиянина 21 победа в 38 играх плей-офф. Таким образом, он обогнал Илью Брызгалова (20).

На первом месте располагается голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (66), следом идут Евгений Набоков (42), Николай Хабибулин (39), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 36) и Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 32).

«Рейнджерс» вышел в финал Восточной конференции второй раз за последние три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить