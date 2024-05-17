RT в Telegram
Подпишись

«Рейнджерс» вышел в финал Восточной конференции второй раз за последние три года

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролина Харрикейнз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

Подопечные Питера Лавиолетта вышли в финал Восточной конференции второй раз за последние три года. В 2022-м «Рейнджерс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

Ранее «Ванкувер» с Задоровым победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить