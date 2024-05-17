«Рейнджерс» вышел в финал Восточной конференции второй раз за последние три года

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролина Харрикейнз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счётом 5:3.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

Подопечные Питера Лавиолетта вышли в финал Восточной конференции второй раз за последние три года. В 2022-м «Рейнджерс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4).

Ранее «Ванкувер» с Задоровым победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии.