«Ванкувер» с Задоровым победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии
Встреча в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 3:2.
В составе «Ванкувера» шайбы забросили Карсон Суси, Филлип Ди Джузеппе и Джей Ти Миллер.
У «Эдмонтона» отличились Эвандер Кейн и Маттиас Янмарк.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится в Эдмонтоне 17 мая.
Ранее две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.