«Ванкувер» с Задоровым победил «Эдмонтон» и вышел вперёд в серии

«Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Карсон Суси, Филлип Ди Джузеппе и Джей Ти Миллер.

У «Эдмонтона» отличились Эвандер Кейн и Маттиас Янмарк.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч между командами состоится в Эдмонтоне 17 мая.

Ранее две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли.