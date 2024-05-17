RT в Telegram
Подпишись

Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик).

Российский нападающий Артемий Панарин записал в свой актив две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска по своим воротам.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Защитник Дмитрий Орлов также отметился голевым пасом.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ХК «Спартак» Максим Цыплаков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить