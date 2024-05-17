Две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и выйти в полуфинал Кубка Стэнли

«Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик).

Российский нападающий Артемий Панарин записал в свой актив две результативные передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 33 броска по своим воротам.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами. Защитник Дмитрий Орлов также отметился голевым пасом.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс». В следующем раунде «Рейнджерс» сыграет с победителем противостояния «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3-2).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий ХК «Спартак» Максим Цыплаков подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс».