Задоров — об игре в плей-офф НХЛ: мне нравится играть под давлением в важных матчах

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров высказался об игре в плей-офф НХЛ.

«Я наслаждаюсь матчами, где ставки высоки. Мне нравится играть под давлением. Наслаждаюсь игрой в самые важные моменты матчей», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

Россиянин набрал своё восьмое очко (4 + 4) в десяти матчах плей-офф. Он стал четвёртым защитником в истории клуба по данному показателю.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) завершилась победой хозяев — 3:2. Таким образом, счёт в серии ничейный — 2-2.

Ранее «Бостон» обыграл «Флориду» в пятом матче серии, у Сергея Бобровского — 26 сейвов.