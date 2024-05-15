«Бостон» обыграл «Флориду» в пятом матче серии, у Бобровского — 26 сейвов

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 2:1.

Ворота хозяев защищал российский голкипер Сергей Бобровский. На его счету 26 спасений. Его партнёры по команде Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились.

После пяти игр счёт в серии — 3-2 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 18 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Валерия Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ.