Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение удалить российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина из таблиц лучших бомбардиров.

Об этом стало известно из официального приложения.

Россиянин делил первое место с Заком Хайманом в списке снайперов (девять шайб).

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9+1) очков.

Ранее сообщалось, что табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо».