Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров и снайперов в приложении НХЛ
- AP
- © David Zalubowski
Об этом стало известно из официального приложения.
Россиянин делил первое место с Заком Хайманом в списке снайперов (девять шайб).
14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.
В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9+1) очков.
Ранее сообщалось, что табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо».