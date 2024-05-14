Баландин — об отстранении Ничушкина: это может быть провокация, чтобы он ушёл из НХЛ

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о ситуации вокруг форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Мне очень жалко, что так произошло, рецидив — очень плохо. Наверное, есть люди, которым не нравится нынешнее выступление Ничушкина — он играет здорово и забивает много голов. Могут провоцировать, чтобы он ушёл из НХЛ. Очень странная ситуация, Ничушкин должен был понять всё после первого раза», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

14 мая появилась информация о том, что Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам лиги. Он отстранён на шесть месяцев и больше не сыграет в плей-офф.

С 15 января Ничушкин уже проходил программу помощи игрокам НХЛ, но вернулся на лёд в марте.

В текущем сезоне россиянин провёл восемь матчей в плей-офф, в которых набрал десять (9+1) очков.

Ранее сообщалось, что табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо».