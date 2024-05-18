RT в Telegram
Подпишись

Бобровский признан второй звездой матча НХЛ «Бостон» — «Флорида»

Короткая ссылка
Стали известны лучшие игроки по итогам шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз».

Второй звездой признан Сергей Бобровский. Российский голкипер «Флориды» отразил 22 броска из 23.

Лучшим игроком матча стал  Густав Форслинг. Третий — вратарь «Бостона» Джереми Свейман.

Встреча в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Флорида» выиграла серию — 4-2. В следующем раунде Кубка Стэнли команда встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить