Бобровский признан второй звездой матча НХЛ «Бостон» — «Флорида»

Стали известны лучшие игроки по итогам шестого матча серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз».

Второй звездой признан Сергей Бобровский. Российский голкипер «Флориды» отразил 22 броска из 23.

Лучшим игроком матча стал Густав Форслинг. Третий — вратарь «Бостона» Джереми Свейман.

Встреча в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Таким образом, «Флорида» выиграла серию — 4-2. В следующем раунде Кубка Стэнли команда встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян.