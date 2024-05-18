«Продолжили продвижение»: ВС РФ освободили населённый пункт Старица в Харьковской области

В Харьковской области освобождён населённый пункт Старица, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T (ФРГ) и склад хранения безэкипажных катеров. Наряду с этим в западной части Чёрного моря и на реке Днепр за прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобождён населённый пункт Старица Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, продолжено продвижение в глубину обороны украинских войск. Также нанесено поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах н. п. Ветеринарное (Харьковская область), Мирополье и Локня (Сумская область).

За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны возле н. п. Липцы, Тихое и Воланск (Харьковская область).

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122 мм боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab (Польша), 155 мм САУ «Богдана», 122 мм САУ «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что в период с 11 по 17 мая подразделения Северной группировки войск освободили 12 населённых пунктов (Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья) в Харьковской области.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны вблизи н. п. Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Артёмовка (ЛНР). Также они отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ у Червоной Дибровы (ЛНР).

ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 (США), две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 105-й, 111-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Красногоровка, Константиновка и Новый (ДНР).

Противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 (США), 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерьской, 24-й, 100-й механизированных бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах н. п. Семёновка, Майорск, Калиново и Новгородское (ДНР). При этом они отразили пять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ возле н. п. Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево (ДНР).

Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты Marder (ФРГ) и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 (США), 155 мм САУ Paladin (США), 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США).

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны вблизи н. п. Урожайное и Старомайорское (ДНР). За сутки отражены четыре контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Владимировка и Новомайорское (ДНР).

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 (США), а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Ивановка (Херсонская область) и Работино (Запорожская область).

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 (США), 155 мм буксируемая гаубица FН-70 (Великобритания) и 152 мм гаубица «Мста-Б».

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T (ФРГ), а также склад хранения безэкипажных катеров. К тому же нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Средствами ПВО сбито 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета «Точка-У», а также 21 реактивный снаряд HIMARS (США), Vampire (Чехия) и «Ольха».

Вдобавок, в западной части Чёрного моря и на реке Днепр в прошедшие сутки уничтожены два быстроходных безэкипажных катера ВСУ.