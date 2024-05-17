За неделю, с 11 по 17 мая, ВС РФ нанесли 28 ударов по военным объектам Украины

С 11 по 17 мая Вооружённые силы РФ нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО, базам горючего ВСУ, а также по производственным цехам и местам хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА, сообщили в Минобороны России. Также наносилось огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников. Потери личного состава ВСУ за неделю составили до 9565 военнослужащих.

Министерство обороны РФ подвело итоги действий Вооружённых сил России в зоне СВО в период с 11 по 17 мая. По данным ведомства, за эту неделю ВС РФ нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО, арсеналам, базам горючего ВСУ, а также по производственным цехам и местам хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА.

«Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Наряду с этим ракетными войсками, артиллерией и БПЛА группировок войск за неделю уничтожено четыре вертолёта Ми-24 на вертолётной площадке и 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Поражены дивизион ЗРК Patriot (США) на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов.

Авиацией и средствами ПВО сбиты шесть самолётов МиГ-29 и один Су-27, 31 оперативно-тактическая ракета ATACMS (США) и «Точка-У», 31 управляемая авиабомба Hammer (Франция), 15 противорадиолокационных ракет HARM (США), 199 реактивных снарядов HIMARS (США), Vampire (Чехия), «Град» и «Ольха», а также 329 БПЛА.

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При этом только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских БПЛА самолётного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие 24 часа в акватории Чёрного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров.

Ситуация на линии фронта

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, причём 48 из них — в зоне ответственности группировки войск «Север».

С 11 по 17 мая подразделения Северной группировки войск освободили 12 населённых пунктов (Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья) в Харьковской области и продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Они нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, четырёх бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины и отразили 21 контратаку штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 1175 военнослужащих, а также десять танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин РСЗО, в том числе шесть боевых машин РСЗО Vampire (Чехия), 26 орудий полевой артиллерии и пять боевых машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».

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Подразделения Западной группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад в ЛНР и ДНР. Они отразили 37 контратак штурмовых групп восьми бригад ВСУ, а также двух бригад Нацгвардии.

Потери противника составили до 960 военнослужащих, а также два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, четыре боевые машины РСЗО «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии, из которых пять — производства США. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике шести штурмовых, десяти механизированных бригад и семи бригад теробороны в ДНР, а также отразили девять контратак штурмовых подразделений ВСУ.

Противник за неделю потерял до 3725 военнослужащих, а также восемь танков, в том числе пять Leopard-2А1 (ФРГ), 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину РСЗО «Град» и 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 (США) и 16 полевых складов боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населённый пункт Керамик (ДНР), улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ и Нацгвардии. При этом они отразили 59 контратак штурмовых групп противника.

За неделю ВСУ потеряли до 2475 военнослужащих, а также четыре танка, в том числе один Abrams (США), 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и боевую машину РСЗО RAK-SA-12 (Хорватия). В ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых пять САУ Paladin и три гаубицы М777 (США).

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в ДНР и Запорожской области. При этом они отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины.

Потери противника — до 965 военнослужащих, а также танк, девять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и две боевые машины ЗРК «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых четыре САУ Krab (Польша) и четыре гаубицы М777 (США).

Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобождён населённый пункт Работино (Запорожская область), а также нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Противник потерял до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину РСЗО Vampire (Чехия), 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777 (США), и самоходную огневую установку ЗРК «Бук».