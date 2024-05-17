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Армия России за неделю нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ

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Армия России с 11 по 17 мая нанесла 28 групповых ударов высокоточным оружием и дронами командным пунктам ВСУ и объектам военной аэродромной инфраструктуры.
Армия России за неделю нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ
  • РИА Новости

Также удары наносились по средствам ПВО, арсеналам, базам горючего  и цехам по производству и местам хранения безэкипажных катеров и ударных БпЛА Украины.

«Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников», — сообщает Министерство обороны.

Также за неделю боевых действий российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов.

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