За неделю боевых действий российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов, заявило Министерство обороны.

Речь идёт о населённых пунктах Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.

Сейчас войска России продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 1175 военнослужащих, десять танков и 14 боевых бронированных машин, а также 13 боевых машин РСЗО.

Президент Владимир Путин 17 мая связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны. Вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы, подчеркнул он.