RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: за неделю в Харьковской области освобождено 12 населённых пунктов

Короткая ссылка
За неделю боевых действий российские военные из группировки войск «Север» освободили в Харьковской области 12 населённых пунктов, заявило Министерство обороны.
Минобороны: за неделю в Харьковской области освобождено 12 населённых пунктов
  • РИА Новости

Речь идёт о населённых пунктах Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья.

Сейчас войска России продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 1175 военнослужащих, десять танков и 14 боевых бронированных машин, а также 13 боевых машин РСЗО.

Президент Владимир Путин 17 мая связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны. Вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы, подчеркнул он.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить