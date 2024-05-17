Путин: Россия вынуждена создать санитарную зону на Харьковском направлении

Президент России Владимир Путин связал операцию российских войск на Харьковском направлении с необходимостью создания санитарной зоны, вина за это лежит на украинской стороне, которая обстреливала приграничные регионы.

«Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, — это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут, всё же очевидно — стреляют прямо по центру города... Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем», — сказал президент России.

Как отмечал президент ранее, в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у ВСУ.