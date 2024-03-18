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Путин: санитарную зону будет сложно преодолеть средствам поражения ВСУ

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Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии.

Отвечая на вопрос журналистов, Путин отметил, что не готов говорить о том, какие города Россия должна присоединять, однако не исключил, что российской армии придётся создать санитарную зону на территориях, которые сегодня подчинены Киеву. 

По его словам, такую санитарную зону будет сложно преодолеть средствам поражения ВСУ, прежде всего, иностранного производства. 

Также Путин заявил, что ВС России продвигаются каждый день и ведут «уже чуть больше, чем активную оборону» в зоне спецоперации.

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