Передача опыта управления FPV-дронами украинскими военными американским специалистам несёт террористическую угрозу всему миру, заявил глава российского Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

«Уже сейчас этот опыт может ими передаваться американскими ЧВК и далее его получатели непредсказуемы – международные террористические группировки, криминал и так далее», — сказал он РИА Новости.

Кузякин напомнил о недавнем визите главы Госдепа Энтони Блинкена на киевское производство беспилотников — по мнению собеседника агентство, это неслучайно. Он отметил, что сегодня ни у одной армии мира нет такого большого опыта боевого применения FPV-дронов, как у ВС России и ВСУ.

«Блинкен среди прочего приехал за операторами дронов, которых американские ЧВК увезут с линии боевого соприкосновения к себе для обучения», — заявил Кузякин.

Ранее в Белом доме заявили, что США добиваются от союзников поставок Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил задействовать ПВО в Польше и Румынии.