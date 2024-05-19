Усик победил Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе
- Боксёры Александр Усик и Тайсон Фьюри
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Бой продлился все 12 раундов, по окончании которых двое из трёх судей встали на сторону Усика — 115:112, 114:113, 113:114. Таким образом, Александр завоевал пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.
При этом одним из ключевых стал девятый раунд, в концовке которого Усик отправил Фьюри в нокдаун. Это позволило ему перехватить инициативу в схватке, середина которой осталась за Тайсоном.
Усик одержал 22-ю победу в карьере и остался непобеждённым. Фьюри потерпел первое поражение (34-1-1).
Ранее Фьюри заявил, что подарит чемпионские пояса в случае победы над Усиком.