Фьюри заявил, что подарит чемпионские пояса в случае победы над Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри заявил, что подарит чемпионские пояса в случае победы над украинцем Александром Усиком в титульном бою.

«Я думаю только о том, чтобы выйти на ринг, провести бой, получить гонорар и пойти домой. Я не знаю, говорил ли я об этом, но я подарю все чемпионские пояса Турки Аль аш-Шейху (председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. — RT). Вот насколько пояса важны для меня», — приводит слова Фьюри Sportskeeda.

Бой между спортсменами состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально поединок должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от боя.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Неймар пожелал удачи Фьюри в поединке с Усиком.