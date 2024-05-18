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Неймар — Фьюри: надеюсь, ты проведёшь отличный бой

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Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар пожелал удачи британцу Тайсону Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.
Неймар — Фьюри: надеюсь, ты проведёшь отличный бой
  • Gettyimages.ru
  • © Yasser Bakhsh

«Привет, Тайсон Фьюри. Надеюсь, ты проведёшь сегодня отличный бой. Сделай свою работу, мужик. Удачи», — заявил Неймар на видео в социальных сетях.

Бой между спортсменами состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально поединок должен был состояться 17 февраля, но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от боя.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Усик и Фьюри составили портреты идеальных боксёров.

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