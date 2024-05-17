Усик и Фьюри составили портреты идеальных боксёров

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри составили портреты идеальных боксёров.

По мнению Усика, слова которого приводит WBC, у лучшего бойца должна быть мощь Джорджа Формана, скорость Мэнни Пакьяо, интеллект Флойда Мейвезера, джеб Рональда Райта, подбородок Марвина Хаглера, дух Артуро Гатти и защита Пернелла Уитакера.

Фьюри считает, что идеальный боксёр включает мощь Деонтея Уайлдера, скорость Шугар Рэя Леонарда, интеллект Флойда Мейвезера, джеб Ларри Холмса, подбородок Оливера Маккола, дух Тайсона Фьюри и защиту Вильфредо Бенитеса.

Изначально бой боксёров должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Дрозд призвал Фьюри чаще бить Усика по корпусу.