Дрозд призвал Фьюри чаще бить Усика по корпусу

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд призвал британца Тайсона Фьюри чаще бить украинца Александра Усика по корпусу в предстоящем бою.

«Не считаю это реальной проблемой Усика, но в противостоянии с французом он пропустил удар именно в корпус и прочувствовал его. Там точно не было никакого попадания ниже пояса. Да, на грани, но не в пах. Можно предположить, Саша не любит подобные удары. А значит, британец постарается обернуть это себе на пользу. Я бы на его месте поступил именно так. Гоняться за головой украинца бессмысленно, ведь она в 20 раз меньше тела. Правило простое: бей по большим площадям — и получишь лучший результат», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее Дрозд поделился мнением о мотивации британца Тайсона Фьюри.