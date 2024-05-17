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Дрозд призвал Фьюри чаще бить Усика по корпусу

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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд призвал британца Тайсона Фьюри чаще бить украинца Александра Усика по корпусу в предстоящем бою.
Дрозд призвал Фьюри чаще бить Усика по корпусу
  • Gettyimages.ru

«Не считаю это реальной проблемой Усика, но в противостоянии с французом он пропустил удар именно в корпус и прочувствовал его. Там точно не было никакого попадания ниже пояса. Да, на грани, но не в пах. Можно предположить, Саша не любит подобные удары. А значит, британец постарается обернуть это себе на пользу. Я бы на его месте поступил именно так. Гоняться за головой украинца бессмысленно, ведь она в 20 раз меньше тела. Правило простое: бей по большим площадям — и получишь лучший результат», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT. 

Ранее Дрозд поделился мнением о мотивации британца Тайсона Фьюри.

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