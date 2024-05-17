Дрозд: не верю в отсутствие у Фьюри мотивации, заставляют драться его не деньги

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился мнением о мотивации британца Тайсона Фьюри.

«На самом деле, произойти может что угодно. Нельзя исключать, что цыганский король «просел». Все мы стареем, и боксёры не исключение. А ему уже исполнилось 35 лет. Встреча с Нганну — данность, и мы видели, в каком состоянии британец вышел на неё, пусть и не был пьяным. Но надеяться на повторение ситуации точно не стоит. Даже по фотографиям в социальных сетях видно, насколько хорошо спортсмен поработал над собой на тренировках. Если сравнить с осенью, будто два разных человека.

Тайсон оставляет приятное впечатление. И 18 мая он будет выглядеть совсем иначе, чем в схватке с камерунцем. Да и не верю я в отсутствие у него мотивации. Фьюри — парень отчаянный. При этом сейчас его заставляют драться вовсе не деньги. Уж у цыганского короля с финансами проблем нет», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее Дрозд рассказал о сильных сторонах украинца Александра Усика перед его боем с британцем Тайсоном Фьюри.