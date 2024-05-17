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«Пойдёт вперёд, как лесоруб»: Дрозд — о мощи Фьюри, скорости Усика, уязвимых местах и вариантах развития боя

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Борислав Головин
Тайсону Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе с Александром Усиком следует сразу пойти вперёд и сделать ставку на превосходство в мощи. Об этом в интервью RT заявил бывший обладатель пояса по версии WBC Григорий Дрозд. По его мнению, если британец начнёт осторожничать и попытается перебоксировать соперника, он обязательно потерпит поражение. Специалист восхитился физической формой Цыганского Короля, высказался о работе ног украинца и предположил, что противостояние может закончиться досрочно.
«Пойдёт вперёд, как лесоруб»: Дрозд — о мощи Фьюри, скорости Усика, уязвимых местах и вариантах развития боя
  • © Richard Pelham | Getty Images

— Банальный вопрос, который задают всем в преддверии боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри, но без которого не обойтись, — кого считаете фаворитом?

— Опираясь на предполагаемую физическую форму британца, осмелюсь сделать следующий прогноз: у Тайсона больше шансов на успех. Просто уверен: он по-настоящему качественно подготовился. Поэтому для меня он пусть небольшой, но фаворит.

— Почему?

— Во-первых, Фьюри очень смелый и никогда не трусит, охотно принимая все вызовы. Во-вторых, он умеет драться. В-третьих, обладает максимально нестандартным стилем. Он прекрасно понимает: играть с Усиком в классический бокс смерти подобно. Уверен, Цыганский Король постарается устроить в ринге ураган, сражение. Он будет смело идти вперёд и много бить по корпусу и площадям, резать углы. Как раз некая необычность Тайсона способна стать большой проблемой для украинца. Ну и, конечно, на его стороне мощнейший нокаутирующий удар.

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— То есть он попытается задавить уступающего в габаритах соперника мощью?

— Да. Причём речь не о банальном прессинге и сокращении дистанции. Необходимо будет буквально навязывать драку и в хорошем смысле слова устроить бардак, чтобы сбить Александра с толку и не позволить ему навязать свой бокс. Если Фьюри станет действовать именно так, шансы на победу возрастут.

— Будет ли он заряжен на нокаут?

— Разумеется. Британец с первых же мгновений постарается ударить и завершить поединок досрочно. В принципе, он всегда настроен так. В противостоянии с Александром ни в коем случае нельзя доводить дело до судейского решения — он уступит. Тут Тайсон зайдёт на территорию оппонента. Потерпевший от него два поражения Энтони Джошуа не даст соврать.

— То есть об осторожности речи не идёт?

— Только со стороны Усика. Если Фьюри начнёт осторожничать, у него ничего не получится.

— В последнем поединке он неприятно удивил, едва не проиграв Фрэнсису Нганну. Стоит ли серьёзно относиться к произошедшему и делать какие-то выводы?

— На самом деле, на ринге может произойти что угодно. Нельзя исключать, что тогда Цыганский Король просел. Все мы стареем, и боксёры не исключение. А ему уже исполнилось 35 лет. Встреча с Нганну — данность, и мы видели, в каком состоянии британец вышел на неё, пусть и не был пьяным. Но надеяться на повторение ситуации точно не стоит. Даже по фотографиям в социальных сетях видно, насколько хорошо спортсмен поработал над собой на тренировках. Если сравнить с осенью, будто два разных человека. Тайсон оставляет приятное впечатление. И 18 мая он будет выглядеть совсем иначе, чем в схватке с камерунцем. Да и не верю я в отсутствие у него мотивации. Фьюри — парень отчаянный. При этом сейчас его заставляют драться вовсе не деньги. Уж у Цыганского Короля с финансами проблем нет.

— Не усыпит ли поединок с Нганну бдительность Усика? Он ведь присутствовал в зале и выглядел очень довольным увиденным.

— Вопрос к нему. Верю, сам Александр будет максимально готов к этому противостоянию и не допустит никакой недооценки.

— За счёт чего он способен превзойти Фьюри? Украинец будет делать ставку на ту же тактику, которая принесла успех в боях с Джошуа?

— Александр тоже постарается использовать свои козыри — движение и шикарную защиту. Обратите внимание, он почти не пропускает даже в тяжёлом весе. Вдобавок прекрасно чувствует соперника, словно читая его, и классно работает передней рукой. Да, украинец не жёсткий нокаутёр, однако берёт своё за счёт объёма выброшенных ударов. Количество выстрелов у него просто запредельное. Всё это сильно напрягает оппонентов, которые порой не понимают, как спасаться. В поединке с таким боксёром ты постоянно вынужден находиться начеку и сохранять бдительность. А самое главное, Усик проводит на высочайшей скорости все 12 раундов. Опять же вспомните его победы над Джошуа или Муратом Гассиевым.

— Британец также считается довольно быстрым атлетом для тяжёлого веса. В этом отношении ему по силам бросить вызов визави?

— Фьюри быстрый, но не настолько. Тут двух мнений быть не может. В этом и заключается особенность уроженца Симферополя. Перейдя в тяжи, он вообще не потерял во взрывной скорости, хотя вынужден был набрать вес. Да и прибавил в первую очередь за счёт мышечной массы.

— Но он ещё не дрался с боксёрами таких габаритов, как Фьюри, рост которого составляет 206 см, а размах рук — 216 см.

— Тайсон действительно очень большой парень. Это в хорошем смысле неуправляемая гора. Сгусток энергии. Конечно, справиться с таким гигантом будет непросто. Плюс обратите внимание на «рычаги» Цыганского Короля. У него руки на треть длиннее, чем у Саши. Поэтому упор будет сделан скорее не на скорость, а на выносливость и силу. Фьюри пойдёт вперёд, как лесоруб, и попытается «рубить деревья» налево и направо.

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— А украинец в теории способен нокаутировать конкурента?

— Всё может быть. Да, он не панчер и не на это делает ставку. Но если Усик хорошо попадёт — всё закончится. Он ведь и Джошуа в концовке первой схватки едва не «удосрочил». Оба умеют бить, но понятно, что сравнивать их в этом компоненте бессмысленно.

— Усик попытается держать соперника на расстоянии? Как делать это в схватке с таким высоким боксёром?

— Обычно нивелируется работой ног. Ты обязан постоянно двигаться и не застаиваться на месте, иначе превосходящий в габаритах оппонент мгновенно тебя достанет. Как раз-таки дистанция, которая нужна Фьюри, неудобна для Саши. Поэтому ему самому следует её разрывать и подбираться ближе. Если же Александр попытается бегать, уходить слишком далеко, то рискует попасть под те самые страшные «рычаги» британца. Но опять же повторюсь: сильная сторона украинца — движение, ноги. И я верю, ему хватит «бензобака» на весь поединок.

— Усику уже 37 лет. Вас не удивляет, что он сохранил свою скорость? Ведь именно эта способность с возрастом уходит одной из первых.

— Ему ведь не 55. Если в 37 не иметь хорошие ноги, то когда? Это прекрасный возраст. К тому же давайте не забывать, что он выступает в тяжах, где карьера традиционно длится дольше.

— Фьюри утверждал, что перед поединком похудел на десятки килограмм. Верите в это?

— Судя по фотографиям, он действительно сбросил немало, явно больше 10 кг. Но я уверен, что команда британца грамотно всё просчитала и он избавился исключительно от лишнего веса, который мешал, а не от боевого. Поэтому проблем с мощью и выносливостью возникнуть не должно. А так он ходил с заметным животом.

— Перед поединком много обсуждали слабый корпус Усика. Все вспоминали спорный эпизод в поединке с Даниэлем Дюбуа. Фьюри будет пытаться этим воспользоваться?

— Не считаю это реальной проблемой Усика, но в противостоянии с французом он пропустил удар именно в корпус и прочувствовал его. Там точно не было никакого попадания ниже пояса. Да, на грани, но не в пах. Можно предположить, что Саша не любит подобные удары. А значит, британец постарается воспользоваться этим. Я бы на его месте поступил именно так. Гоняться за головой украинца бессмысленно, ведь она в 20 раз меньше тела. Правило простое: бей по большим площадям — и получишь лучший результат.

— Не повлияют ли на Фьюри последствия полученной страшной сечки брови, из-за которой бой перенесли?

— Она абсолютно точно затянулась и не должна раскрыться на ринге. Сложно сказать, могла ли команда Цыганского Короля симулировать травму, чтобы получить больше времени на подготовку. Но всем предоставили фото, и на них видно, что повреждение действительно было серьёзным. Драться с такой раной нельзя.

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