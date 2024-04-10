Фьюри пообещал подарить все пояса шейху в случае победы над Усиком

Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, что планирует сделать со всеми поясами после победы над украинцем Александром Усиком.

«Я пообещал председателю главного управления развлечений Саудовской Аравии, его величеству Турки Аль аш-Шейху, что когда завоюю все пояса, то отдам их ему в качестве подарка», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, его перенесли на 18 мая.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Фьюри может провести два боя с соотечественником Энтони Джошуа.