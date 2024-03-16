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Промоутер Хирн заявил, что Фьюри и Джошуа могут провести два боя

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри может провести два боя с соотечественником Энтони Джошуа.
Промоутер Хирн заявил, что Фьюри и Джошуа могут провести два боя
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Boxing News 24, глава промоутерской компании Matchroom Boxing намерен организовать два поединка между Фьюри и Джошуа. Причём один он хотел бы провести в Саудовской Аравии, второй — в Англии на лондонском стадионе «Уэмбли».

По словам Хирна, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поддержал его идею организовать две дуэли между Фьюри и Джошуа.

В последнем поединке Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде.

Ранее Джошуа дал понять, что готов к титульному поединку.

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