Промоутер Хирн заявил, что Фьюри и Джошуа могут провести два боя
- Gettyimages.ru
Как сообщает Boxing News 24, глава промоутерской компании Matchroom Boxing намерен организовать два поединка между Фьюри и Джошуа. Причём один он хотел бы провести в Саудовской Аравии, второй — в Англии на лондонском стадионе «Уэмбли».
По словам Хирна, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поддержал его идею организовать две дуэли между Фьюри и Джошуа.
В последнем поединке Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде.
Ранее Джошуа дал понять, что готов к титульному поединку.