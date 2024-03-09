Шутки в сторону: Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде, Курбанов проиграл Мадримову на шоу в Эр-Рияде

Энтони Джошуа сокрушил Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке, который прошёл на турнире в Эр-Рияде. Уже в первом раунде британец отправил камерунца на настил, а во втором повторил это ещё дважды и одержал победу нокаутом. В свою очередь, Джозеф Паркер пережил два нокдауна и взял верх над Чжаном Чжилэем в схватке за временный титул WBO в тяжёлом весе, а Магомед Курбанов уступил Исраилу Мадримову в бою за пояс суперчемпиона в первой средней категории по версии WBA.

Боксёрский вечер в Эр-Рияде должен был ответить на главный вопрос, было ли случайностью успешное выступление Фрэнсиса Нганну в поединке с Тайсоном Фьюри или экс-чемпион UFC действительно может навести шороху в новом для себя виде спорта. В октябре камерунец шокировал мир единоборств, когда на равных отработал с британцем все десять раундов, а в одном из них даже отправил его на канвас. Но если тогда это можно было списать на плохую форму Цыганского Короля и недооценку, то у Энтони Джошуа таких оправданий быть не могло. В отличие от соотечественника, он был прекрасно осведомлён о способностях соперника и должен был расставить все точки над i в вопросе его профпригодности.

Тем не менее шоу в Саудовской Аравии привлекало любителей бокса не только схваткой Джошуа с Нганну. Ведь в программе значились сразу две дуэли за звание чемпиона мира, а также битва за временный пояс в тяжёлом весе с участием Чжана Чжилэя и Джозефа Паркера, в декабре взявшим верх над самим Деонтеем Уайлдером. Но российских болельщиков особенно интересовал бой с участием Магомеда Курбанова, готовившегося сразиться с Исраилом Мадримовым за вакантный трофей в первом среднем весе по версии WBA.

Также по теме Жара в Эр-Рияде: Бивол «переехал» Артура, Джошуа разгромил Валлина, а Уайлдер сенсационно уступил Паркеру Дмитрий Бивол единогласным решением судей взял верх над Линдоном Артуром и не только в 11-й раз защитил титул чемпиона WBA в...

Фаворита в этом противостоянии было выделить крайне сложно. Оба не имели в своём пассиве поражений, но объединяло их ещё и то, что совсем недавно они пересеклись с небезызвестным Мишелем Соро. И если Курбанов, пусть и спорным решением, победил, то Мадримову тот подпортил рекорд. В первом поединке узбекистанец выиграл нокаутом в девятом раунде, а во втором была объявлена ничья. В третьем отрезке у француза открылось рассечение из-за непреднамеренного столкновения головами, из-за чего он не смог продолжать драться.

Безусловно, от Курбанова стоило ожидать работы вторым номером, ведь таким образом он проводил и предыдущие свои схватки. Но в этот раз россиянин явно переборщил и слишком сосредоточился на обороне. Он с ходу отдал Мадримову центр ринга, но ловить соперника на встречном движении получалось нечасто. Исраил здорово поддавливал и нередко находил бреши в защите оппонента. Особенно здорово ему удавались атаки вторым темпом, когда Магомед ненадолго застывал в полупозиции.

Очевидно, Курбанов надеялся измотать Мадримова и в поздних раундах справиться с уставшим соперником, поэтому не форсировал ход боя. И с большой долей вероятности уступал с сухим счётом на карточках судей в преддверии пятого отрезка. Но в этот момент Исраил ещё больше взвинтил темп и несколько раз очень плотно попал в голову Магомеду. И хотя тот не подал виду и предложил оппененту продолжать наступление, его состояние вызвало опасение не только у фанатов, но и у рефери. А когда узбекистанец вновь прижал россиянина к канатам и принялся наносить один удар за другим, тот поспешил вмешаться. И если судить по реакции российского спортсмена, был абсолютно прав. Продолжать биться тот явно был не готов.

В свою очередь, в противостоянии за титул чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBC сильнейший так и не был выявлен. В 8-м и 11-м раундах Рей Варгас по разу побывал в нокдауне и упустил победу над Ником Боллом. Тем не менее он ухитрился сохранить пояс, ведь в случае ничьей тот не меняет владельца. Всю дистанцию прошли и Чжилэй с Паркером, хотя новозеландец в третьем и восьмом отрезках оказывался в нокдауне. Но он сумел чудесным образом восстановиться и не только навязать борьбу, но и взять верх решением большинства судей, отобрав у китайца звание временного чемпиона мира по версии WBO.

После этого настала очередь выяснять отношения Джошуа и Нганну. И было крайне любопытно, какую тактику на битву изберёт британец, показавший на весах 114,49 кг — на девять меньше противника. Было логично ожидать, что он не рискнёт устраивать рубку и будет методично «обстреливать» камерунца с дистанции. Но это расходилось с его заявлениями перед шоу, в которых он обещал избить бывшую звезду UFC.

И принялся отвечать за свои слова с первых же минут. Джошуа активно прессинговал и не боялся вступать в размены с одним из самых устрашающих нокаутёров в истории смешанных единоборств. А уже в концовке первого раунда он продемонстрировал разницу между профессиональном боксёром и, пусть и топовым, но ударником MMA. Правый прямой пришёлся точно в голову и отправил Нганну на канвас. Однако камерунец поднялся и даже дотерпел до перерыва.

Правда, лишь для того, чтобы пережить ещё более жестокое избиение во втором отрезке. Полторы минуты Джошуа мастерски раздёргивал Нганну, а потом вновь потряс его сокрушительным ударом справа. Самоотверженный камерунец каким-то чудом снова встал и пошёл вперёд, но уже спустя несколько секунд «улетел» в глухой нокаут. Открывать счёт рефери не стал. Фрэнсис долго не мог прийти в себя, а когда наконец смог дойти до своего угла, был вынужден воспользоваться кислородной маской.

Джошуа нокаутировал Нганну и нанёс ему второе поражение в боксёрской карьере. И в очередной раз подтвердил теорию о том, что бойцам смешанных единоборств не стоит ввязываться в авантюру и пробовать свои силы в сражениях с профессиональными боксёрами. И по иронии судьбы всё это произошло на глазах у изумлённого Фьюри, наблюдавшего за битвой из первого ряда. И Энтони не упустил возможности поиздеваться над соотечественником, припомнив ему далеко не самую уверенную победу над Фрэнсисом.