«Фаворитом назвал бы Магомеда»: Василевский — о бое Исмаилова и Токова, конфликте Шлеменко с Сарнавским и травме колена

Для Магомеда Исмаилова реванш с Анатолием Токовым — возможность не только отомстить за обидное поражение 11-летней давности, но и потешить самолюбие. Об этом в интервью RT сказал боец Вячеслав Василевский. По его словам, дагестанец будет предельно мотивирован и может считаться фаворитом, несмотря на заслуги соперника. Также шестикратный чемпион мира по боевому самбо рассказал, почему не сражается по правилам MMA, вспомнил, как выходил на схватку с высокой температурой и ответил, интересно ли ему вновь сразиться с Александром Шлеменко.

— Третий поединок подряд вы проведёте по правилам бокса, но в перчатках для MMA. В чём прелесть таких боёв?

— На мой взгляд, они обладают определённым колоритом. Да, в большинстве своём это бокс, но в определённой мере в них присутствует и дух смешанных единоборств. А если ещё поединок будет проходить в клетке, то вообще получится крайне любопытный микс. В любом случае, из-за перчаток меняется сам стиль схватки, тоннаж ударов. И ввиду отсутствия борьбы появляется ещё и привкус кулачки.

— Бокс и MMA уже давно являются флагманскими видами единоборств, кулачные бои также пользуются большой популярностью. На ваш взгляд, в будущем бокс в перчатках для микс-файта может занять свою нишу?

— Почему бы и нет? Всё ведь зависит от того, какие люди будут биться по этим правилам и продвигать данный вид боевых искусств. Если этим станут заниматься известные спортсмены с весом в медиа, люди могут заинтересоваться. На самом деле, формат схваток очень зрелищный. Этому способствует и продолжительность раунда. Здесь он составляет всего две минуты, из-за чего темп довольно высокий. Нет борьбы, возни — только ударка.

Думаю, многим болельщикам будет любопытно понаблюдать за тем, как звёзды MMA бьются друг с другом, но исключительно в стойке. По более приближённым к боксу правилам.

— Как вы признались в одном из интервью, бороться вам мешает травма колена. И именно из-за неё вы не выступаете в смешанных единоборствах. Повреждение до сих пор беспокоит?

— Только в те моменты, когда начинаю бороться. Если же в тренировочном процессе отсутствует грэпплинг, то забываю об этих проблемах. Не знаю, как колено поведёт себя, если снова стану упражняться в этом аспекте, ведь у меня были серьёзные травмы связок — крестообразных, передних, отрыв мениска.

— Почему не обратились за помощью к врачам?

— Да, по идее надо бы отремонтировать колено, сделать операцию, но пока воздержался от такого шага. Это было не только моё решение — советовался с достаточно сильными хирургами. И они говорили, мол, если закачаешь колено, в принципе, мышцы будут держать. Но каждый случай индивидуален. Если это не будет мешать жить, выступать, то в путь. Но всё же лучше обойтись без этого. Ведь любое вмешательство в организм — это риск.

Поэтому пока решил повременить. Сейчас моё колено позволяет мне и тренироваться, и выступать. А если сделаю операцию, то кто знает, как всё сложится. Мне нужно оставаться здоровым, ведь сейчас работаю на телевидении. И это мне очень нравится.

— Но не логичнее тогда перейти в бокс, где тоже нет борьбы и не задействованы ноги? Ведь это более популярный вид спорта, наверняка и оплата там значительно выше.

— Думаю, разница не слишком велика. Здесь тоже крутятся не самые маленькие деньги. Но если всё же говорить о переходе, то бойцы MMA не способны на равных конкурировать с боксёрами. Да, вы можете сказать про Фрэнсиса Нганну, но это скорее исключение из правил. Очень одарённый человек, ему свыше была дана возможность биться по любым правилам. Да и заниматься этим он стал ещё в 20 с небольшим лет.

Если же говорить о среднестатистических представителях смешанных единоборств, то для них соперничать с базовыми боксёрами нереально. Например, сам сейчас тренируюсь в Центре прогресса бокса, где занимаются как представители сборной России, так и профи. С ними очень тяжело. Конечно, можно заскочить в какой-нибудь поединок, но вероятность моей победы в нём будет очень мала. Я объективно смотрю на вещи. За много-много лет карьеры научился быть реалистом. В дуэли с международником или мастером спорта не выстоит ни один чемпион UFC.

— 8 марта в Эр-Рияде Нганну проведёт второй бой в профессиональном боксе, в котором сразится с Энтони Джошуа. Как оцениваете шансы камерунца?

— В MMA никто не бьёт так сильно, как Нганну. У него пушечный удар от природы, следовательно, он способен удивить кого угодно. Кроме того, он ещё очень габаритный. Но если обойдётся без сюрпризов, то Джошуа возьмёт верх.

— На ваш взгляд, у Нганну самый сильный удар в истории MMA?

— Мне кажется, так и есть. А ведь я сам уже очень давно занимаюсь смешанными единоборствами, да и боёв с участием других спортсменов посмотрел более чем достаточно.

— В последнее время многие восхищаются Ренаном Феррейрой, на днях нокаутировавшим Райана Бейдера на совместном турнире PFL и Bellator. Думаете, по силе удара он уступает Нганну?

— В этом поединке нокаут во многом обусловлен идеальным таймингом. Феррейра поймал Бейдера на встречном движении и попал в самый нужный момент. Но это немного другая история. Нганну способен уложить соперника из любого положения, ему не надо ловить его. Камерунец может нанести сокрушительный удар в обычном размене, после выхода из клинча — где угодно. У него настолько космическая сила удара.

— На том же шоу первый поединок в тяжёлом весе с 2015 года провёл Вадим Немков, взявший верх над Бруно Каппелоццей. Как оцениваете его перспективы в дивизионе до 120 кг?

— Знаю Вадима очень давно — тренировались вместе, выступали по боевому самбо в рамках одной категории. Немков невероятно силён, настоящий конь. Он способен много и быстро бегать, качаться, плавать, бить по мешку. «Физика» у него фантастическая. Если атлет с такими сумасшедшими природными данными попадает в хорошие руки, то результат может быть невероятным. И сейчас мы это видим. Уверен, его будет очень сложно остановить.

— Как многие полагают, в тяжёлом весе Немков будет доминировать над многими оппонентами за счёт скорости, выносливости и техники. Но что ему делать, когда напротив него в клетке окажется такой 203-сантиметровый монстр, как Феррейра?

— Вес и рост не всегда играют решающую роль в битве. У Вадима такой запас прочности, что его хватит на бой с любым соперником — будь он хоть 203 см, хоть 220. Как вы заметили, на фоне большинства тяжеловесов он будет выделяться за счёт скорости и выносливости. А Немков действительно способен драться очень долго и в крайне высоком темпе. И это может стать проблемой для его противников. Кроме того, его силу не стоит недооценивать. Да, он может смотреться заметно меньше оппонентов, но вряд ли будет сильно уступать им в мощи.

— После своего успеха Немков заявил о желании сразиться за титул в тяжёлом весе. А какие цели сейчас преследуете вы, если мы говорим о профессиональной карьере? Ведь вряд ли победы над Владиславом Ковалёвым, Максимом Фёдоровым и Никитой Солониным способны стать украшением вашего послужного списка.

— Это всё равно очень интересные вызовы, причём по новым правилам. А также отличная мотивация. Ведь когда ты долго выступаешь в профессионалах, постоянно поддерживать форму становится не так просто. Так или иначе, эти поединки заставляют меня работать, контролировать себя, выводить на пик формы — как в физическом, так и эмоциональном плане. А для этого все средства хорошие. И неважно, кто будет твоим соперником.

Кроме того, сейчас этот формат боёв в России очень популярен — их продвигают, показывают. И отрицать это глупо. Да, как представителю старой школы единоборств, мне не нравятся новые течения, в том числе поп-MMA. Но я не собираюсь мыслить в таком ключе: «Я шестикратный чемпион мира по боевому самбо, зачем в это лезть?». Мне предлагают деньги, условия, почему я должен отказываться? Ведь в этих дуэлях испытываю такой же накал эмоций, как и во время финальных боёв на ЧМ.

На самом деле, существует множество примеров, когда бывшие чемпионы того же UFC переходили в другие организации и терпели там поражения от не самых раскрученных оппонентов. Сам неоднократно был свидетелем такого. Например, в своё время бывших звёзд топ-лиг часто привозили на турниры по боевому самбо «Плотформа S-70». Многие считали это довольно местечковым событием, значимости которому придавало лишь присутствие президента России Владимира Путина. Но на самом деле это было не совсем так. И многие болельщики приходили и не понимали, что на их глазах в нокаут упал бывший чемпион Bellator.

Конечно, общий уровень боёв в UFC и Bellator выше, но популярность организации и качество поединков в ней не всегда прямо пропорциональны. Нельзя говорить, мол, там дерутся звёзды, а в других местах — одни «мешки». Там таких тоже достаточно. И многие из них не добились бы успеха в российских лигах.

— Если говорить конкретно о грядущей дуэли с Ковалёвым, чем она вам интересна?

— Хотя он и представитель поп-MMA, неплохо проявляет себя в той же кулачке. До их встречи Мухамеда Калмыкова считали чуть ли не лучшим в этом виде, но Ковалёв вышел и победил его. А потом побил ещё несколько сильных ребят в Hardcore FC. Определённую нишу Владислав занимает, о нём многие слышали даже в мире смешанных единоборств. А по мнению некоторых, он способен брать верх над профессионалами. Поэтому мне крайне любопытно оценить его уровень, посмотреть, насколько он хорош. Это своего рода противостояние старой школы и новой волны.

— Вы не очень тепло относитесь к поп-MMA. Следовательно, на Ковалёва у вас особый настрой?

— Конечно, это определённая мотивация, но в моём возрасте появляются и другие поводы заходить в клетку. В 35 лет тебя многие списывают, считают сбитым лётчиком. И хочется доказать, что они не правы. Кроме того, Ковалёв много говорит, жаждет заявить о себе — такой выскочка. И есть желание показать, кто в доме хозяин.

— В последнее время прошло множество поединков между профессиональными боксёрами и бойцами MMA. Можно вспомнить битву того же Дмитрия Кудряшова с Вагабом Вагабовым, Магомеда Исмаилова с Оланреваджу Дуродолой. К вам обращались по этому поводу?

— В своё время поступало предложения провести шесть раундов с Райаном Фордом — бывшим оппонентом Фёдора Чудинова. Но дальше дело не пошло. В итоге, американец и вовсе не приехал к нам. Но как я уже сказал, биться с действующими профессиональными боксёрами не планировал.

— А как вы относитесь к кикбоксингу? Ведь сейчас многие российские бойцы MMA активно пробуют себя в этом виде. Например, Иван Штырков.

— Честно, никогда не рассматривал вариант с выступлением по кикбоксингу. Он мне никогда не нравился, не моя тема. В смешанных единоборствах бился в основном на руках, да ещё те же проблемы с коленом.

— Как вы рассказывали сами, буквально за полтора месяца до боя с Ковалёвым вы «внедрились» в психиатрическую больницу. Что это за история?

— Это были съёмки очередного эпизода шоу «Охотники». В рамках него мы занимаемся разоблачением мошенников. Например, ради этого могу внедриться в агентство недвижимости под видом сотрудника, на стройку — в роли охранника или разнорабочего. Например, в той серии изображал пациента, чтобы попасть в психиатрическую больницу. Туда направили женщину, которую сочли недееспособной и хотели заставить подписать определённые документы. А мне надо было поговорить с ней и предупредить, чтобы она этого не делала.

— Вы далеко не самый малоизвестный представитель российских MMA. И крайне велик шанс того, что вас попросту узнают.

— Конечно, поэтому иногда приходится маскироваться. Например, буквально неделю назад пришлось воспользоваться париком, до этого — накладными усами.

— Не думали пошутить и выйти в таком виде на битву с Ковалёвым?

— Это другая история (смеётся). В клетке мне скрываться незачем. Здесь я уже Вячеслав Василевский, которого все знают. Нет смысла что-то придумывать.

— Судя по вашим словам, внедрение в психлечебницу было не самым приятным опытом в вашей жизни. Наверняка у вас был негативный опыт и в спортивной карьере.

— Около двух лет назад вышел на схватку с Исламом Жангоразовым с температурой 39,5 ˚С. Тогда понимал, поступок не совсем адекватный.

— Это была простуда?

— Поначалу сам думал так же. Оказалось, подхватил коронавирус. После взвешивания мне становилось всё хуже, а утром стало совсем плохо. Пытался принимать таблетки — ибупрофен, ибуклин, но состояние не улучшалось, а вечером уже был бой.

— Почему не снялись с турнира?

— Нужно было делать это раньше, хотя бы утром, а я до последнего надеялся, что всё наладится. В тот момент во мне буквально боролись два человека. И когда приехал на съёмки шоу, мне вспомнился момент из любимого фильма «Легенда №17». Когда Валерий Харламов получил травму и лежал в больнице, а к нему пришёл Анатолий Тарасов. Хоккеист в депрессии, на столе у него бутылка водки. И он говорит: «Да какая уже разница? С канадцами сыграть не смогу. Жизнь кончилась». А тренер отвечает ему: «Валера, сможешь или нет — только тебе решать. И никому больше».

В тот момент прекрасно понимал, в таком состоянии боксировать неспособен. Делаю два шага и тут же начинается отдышка. Снимаю футболку, а меня бьёт озноб, слабость неимоверная. Но перед самой битвой вспомнил тот диалог и решил, что смогу. И получилось. Хотя бился как робот, на автомате. Не помнил никаких подробностей той дуэли — всё было как в страшном сне. Но зато теперь мне уже ничего не страшно. Нет температуры под 40 — значит всё хорошо.

— Закрывая тему MMA, можно ли сказать, что для вас карьера в смешанных единоборствах закончена или надежда на возвращение всё-таки есть?

— Ничего не исключаю. Но сейчас у меня изменились приоритеты. Если раньше всё подстраивалось под спорт, то сейчас — под телевизионную деятельность. И тренировки к боям по MMA не очень сочетаются с этим. Ведь там нужно быть готовым к многоуровневой дуэли, рассчитанной минимум на три раунда по пять минут.

— Если удастся вернуться, с кем из соперников вы согласились бы подраться независимо от размера гонорара?

— Мне уже не 20 лет, поэтому о таком даже не думаю. А кто это может быть?

— Возможно, пора открыть серию вопросов про Александра Шлеменко…

— Не знаю, что интересного может быть в очередном поединке со Шлеменко. Если поступит какое-то предложение, то могли бы подраться. Но лично у меня нет желания во что бы то ни стало сразиться с ним снова.

— На прошлой неделе первый титул в карьере завоевал Александр Сарнавский, о котором Шлеменко отзывался очень жёстко. Фактически, обвинял его в предательстве. Как вы относитесь к этой истории?

— Не понимаю, зачем было выносить сор из избы. Они долгое время были друзьями, тренировались вместе. Например, Сарнавский секундировал Шлеменко в бою со мной. Можно сказать, они были спортивной семьёй, но что-то произошло, и их пути разошлись. Такое случается. Наверняка на это есть фундаментальные причины.

— В вашей карьере были случаи, когда один из одноклубников работал против вас?

— Думаю, нет. Да и чем это поможет моему сопернику? Сейчас все схватки в открытом доступе, можно посмотреть любую. Каждый знает, как я дерусь в стойке, как борюсь. Для этого засылать кого-то в чужой лагерь не надо. Что такого уникального можно увидеть в ходе моих спаррингов?

— Через неделю в одном из самых ожидаемых боёв в российских MMA сойдутся Магомед Исмаилов и Анатолий Токов. Кого считаете фаворитом?

— Крайне интересное противостояние. Помню, выступал на том же турнире M-1 Global, где состоялась их первая встреча. Воочию наблюдал за ней. Со спортивной точки зрения реванш больше нужен Магомеду. Даже не его аудитории, болельщикам MMA, а ему самому — потешить самолюбие, всем всё доказать, закрыть то обидное поражение. Ведь 11 лет назад он действительно уступил очень досадно, попавшись на ту самую кимуру.

Мне кажется, Исмаилов хочет в очередной раз доказать, что он способен не только быть популярным и «газовать» в социальных сетях, но ещё и побеждать топовых оппонентов. Таких как тот же Токов. По мнению многих, раз Анатолий бился в Bellator, значит уровень у него выше, но Магомед с этим вряд ли согласится.

— На ваш взгляд, зачем эта схватка Токову?

— Думаю, для него это выгодно как в финансовом плане, так и с точки зрения привлечения внимания. Ведь это громкий, хайповый бой. Фаворитом назвал бы Магомеда — где-то 55 на 45, хотя Анатолий способен выходить из патовых ситуаций. У него очень высокий бойцовский IQ, ранее он неоднократно это доказывал. Но Исмаилов будет заряжен. Ведь для него это жизненно важное противостояние. Главное, чтобы не перегорел.

— Наверняка многие удивятся, что вы предпочли Исмаилова бывшему претенденту на титул Bellator.

— А почему нет? Исмаилов тоже дрался с серьёзными ребятами — вашим покорным слугой, Шлеменко, Артёмом Фроловым, Иваном Штырковым. А Анатолий Токов, скажем, уступал Рамазану Эмееву, не преуспевшему в UFC. Не думаю, что у них колоссальная разница в уровне — ещё непонятно, кто выше. Да, у Магомеда были более медийные бои, но оппозиция была ничуть не хуже, чем у Анатолия в Bellator.

— Вам не кажется, что Исмаилов вполне мог бы реализовать и за рубежом, в том же Bellator?

— Сложно говорить, как всё сложилось бы за границей. Возможно, он уступил бы один раз и перестал получать предложения от матчмейкеров. Здесь же он «шумел», активно занимался блогерской деятельностью. В России он был и продолжает оставаться на слуху. И зарабатывает очень серьёзные деньги, также получая определённые рекламные бонусы. Как показывает его практика, можно не пойти в UFC или Bellator и преуспеть.