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Бой Шлеменко с Хамитовым станет главным событием турнира RCC 19

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Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко встретится с Куатом Хамитовым на главном поединке турнира RCC.
Бой Шлеменко с Хамитовым станет главным событием турнира RCC 19
  • © Пресс-служба RCC

Противостояние Шлеменко против Хамитова (26-7-2) из Казахстана состоится 4 мая на арене «Трактора».

Россиянин в седьмой раз станет хедлайнером RCC. Шлеменко занимает 12-ю позицию сильнейших средневесов России. Хамитов трижды был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии.

15 декабря в главном бою на турнире RCC 17 Шлеменко одолел Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 64 победы и 15 поражений.

Ранее непобеждённый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласился на поединок против казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана.

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