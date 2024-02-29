Бой Шлеменко с Хамитовым станет главным событием турнира RCC 19

Бывший обладатель титула Bellator в среднем весе российский боец Александр Шлеменко встретится с Куатом Хамитовым на главном поединке турнира RCC.

Противостояние Шлеменко против Хамитова (26-7-2) из Казахстана состоится 4 мая на арене «Трактора».

Россиянин в седьмой раз станет хедлайнером RCC. Шлеменко занимает 12-ю позицию сильнейших средневесов России. Хамитов трижды был сильнейшим на чемпионатах мира по ММА, а на профессиональном уровне он выступал во всех ведущих организациях России и Азии.

15 декабря в главном бою на турнире RCC 17 Шлеменко одолел Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 64 победы и 15 поражений.

Ранее непобеждённый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласился на поединок против казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана.