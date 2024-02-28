RT в Telegram
Подпишись

Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC

Короткая ссылка
Непобеждённый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласился на поединок против казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана.
Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я просил у UFC топового соперника. Они сообщили: «Летом мы дадим тебе бой с топом». Я говорю: «Подпишите контракт. Дайте мне гарантию, что я подерусь летом именно с этим человеком. Подожду, какая разница?» Они говорят: «Нет никакой гарантии, что он с тобой подерётся». Я ответил: «Тогда дайте мне бой сейчас, я хочу быть активным». Так мне дали бой», — заявил Нурмагомедов Sport24.

Нурмагомедов-младший и Алмахан встретятся на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, кого считает самым опасным противником для Умара Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить