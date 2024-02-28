Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC

Непобеждённый российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов рассказал, почему согласился на поединок против казахстанского дебютанта Бекзата Алмахана.

«Я просил у UFC топового соперника. Они сообщили: «Летом мы дадим тебе бой с топом». Я говорю: «Подпишите контракт. Дайте мне гарантию, что я подерусь летом именно с этим человеком. Подожду, какая разница?» Они говорят: «Нет никакой гарантии, что он с тобой подерётся». Я ответил: «Тогда дайте мне бой сейчас, я хочу быть активным». Так мне дали бой», — заявил Нурмагомедов Sport24.

Нурмагомедов-младший и Алмахан встретятся на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, кого считает самым опасным противником для Умара Нурмагомедова.