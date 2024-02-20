Мендес считает Двалишвили самым опасным соперником для Умара Нурмагомедова
«На мой взгляд, самым опасным соперником для Умара всегда был Мераб Двалишвили. И Мераб остаётся таковым — это 100 процентов. Я хочу увидеть их бой», — цитирует Мендеса The Schmo.
В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Двалишвили победил американца Генри Сехудо на UFC 298. Бой продлился три раунда и завершился победой грузина единогласным решением судей.
Напомним, что в прошлом поединке боец выиграл у россиянина Петра Яна также единогласным решением судей.
Ранее Двалишвили признался, что Цукерберг «секундировал» его на UFC 298.