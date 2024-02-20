Мендес считает Двалишвили самым опасным соперником для Умара Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, кого считает самым опасным противником для российского бойца Умара Нурмагомедова.

«На мой взгляд, самым опасным соперником для Умара всегда был Мераб Двалишвили. И Мераб остаётся таковым — это 100 процентов. Я хочу увидеть их бой», — цитирует Мендеса The Schmo.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Двалишвили победил американца Генри Сехудо на UFC 298. Бой продлился три раунда и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Напомним, что в прошлом поединке боец выиграл у россиянина Петра Яна также единогласным решением судей.

Ранее Двалишвили признался, что Цукерберг «секундировал» его на UFC 298.