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Двалишвили признался, что Цукерберг «секундировал» его на UFC 298

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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о своей дружбе с американским миллиардером Марком Цукербергом.
Двалишвили признался, что Цукерберг «секундировал» его на UFC 298
  • Gettyimages.ru

«По ходу боя он подсказывал мне, кричал: «Осталось 30 секунд». Марк был моим четвёртым секундантом. Когда я проводил удушающий Сехудо, я смотрел на Цукерберга и веселился», — цитирует Двалишвили MMA Fighting.

Сегодня Двалишвили победил американца Генри Сехудо на UFC 298. Бой продлился три раунда и завершился победой грузина единогласным решением судей.

Напомним, что в прошлом поединке боец выиграл у россиянина Петра Яна также единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC.

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