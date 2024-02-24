«Провести бой было всё равно что выпить чаю»: Токов — об отсутствии страха, будущем Bellator и реванше с Исмаиловым

Когда проводишь по одному поединку в месяц, пропадает инстинкт самосохранения. Об этом в интервью RT заявил бывший претендент на титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов. По его словам, в такие моменты ему становится абсолютно неважно, кто станет следующим соперником, а страх поражения полностью пропадает. Также спортсмен ответил, можно ли считать их бой с Магомедом Исмаиловым главным в России в 2024 году, оценил период выступлений в одном из самых популярных промоушенов и объяснил, почему не хотел бы жить в Москве.

— Часть подготовки к бою с Магомедом Исмаиловым вы провели в Приэльбрусье. Почему именно там?

— Очень хорошая обстановка: чистый воздух, тихо, спокойно, ничто не отвлекает. Кроме того, это высокогорье. И когда ты после пребывания в таком месте оказываешься на меньшей высоте, можешь заметить, насколько легче тебе дышится. Начинаешь лучше переносить нагрузки.

Например, база находится на высоте 2,5 тыс. м над уровнем моря. Поднимаешься по лестнице на второй этаж — начинается одышка. На акклиматизацию к таким условиям организму нужно около недели, минимум три-четыре дня.

— Как долго сохраняется этот эффект после тренировок в высокогорье?

— Говорят, может держаться до года. Мне кажется, полгода — это минимум. Мы с командой хотели добиться того, чтобы эффект максимально проявился к поединку с Исмаиловым.

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— Раньше вы уже посещали эту базу?

— Да. Это был четвёртый раз.

— Вы говорили, что в ходе того сбора вам помогали Кямран Аббасов и Валентин Молдавский. Двух спарринг-партнёров вам достаточно?

— Как когда. Например, поначалу в Приэльбрусье мне помогали два человека из Universal Fighters — Исмаил и Магомед. Потом они уехали на соревнования, а компанию мне составили Аббасов и Молдавский. В принципе, мне хватило такого количества спарринг-партнёров.

— Посещая разные тренировочные лагеря, спортсмен наверняка преследует определённые цели. Ваша подготовка сейчас делится на три этапа: Приэльбрусье, Старый Оскол и Дагестан. Чего вы хотите добиться в том или ином месте?

— В Старом Осколе акцент делается на ударной технике, в частности на боксе. В Приэльбрусье — работа над выносливостью, физикой. В Дагестане же больше борьбы, тренировки более интенсивные. На этой неделе как раз приехал в Махачкалу. Заключительную часть сбора проведу здесь.

— Вы в интервью неоднократно признавались, что сомневались, сумеете ли посетить Дагестан перед схваткой с Исмаиловым. В чём были сложности?

— В настоящий момент сборы также проходят несколько представителей Fedor Team. Мы думали, как будем готовиться, с кем, вместе или нет. Был вариант собраться в Чехове, позвать ещё кого-то из ребят и провести масштабный лагерь. Но основная масса решила готовиться дома, в Белгороде, а я отправился в Дагестан.

— Что для вас комфортнее — переезжать из лагеря в лагерь или тренироваться в одном?

— Постоянно находиться на одном месте бывает тяжеловато: одни и те же упражнения, одинаковый подход. Постепенно устаёшь от этого, хочется чего-то нового. Когда ты куда-то уезжаешь, то абстрагируешься от всего постороннего, концентрируешься исключительно на подготовке. Дома же это сделать невозможно. Там семья, жена. Постоянно нужно что-то сделать, да и с детьми охота поиграть. Поэтому полноценного восстановления нет.

В том же Дагестане я приехал, потренировался, пошёл отдыхать. Ничто не отвлекает, не мешает. Нацелен на работу, идёшь к своей цели. Так готовиться лучше.

— Если сравнивать со Старым Осколом, чем принципиально отличается тренировочный процесс в Universal Fighters?

— Здесь акцент делается на борьбе, её очень много. В Старом Осколе ей уделяется меньше времени, там мы в основном практикуемся в ударке.

Основная тренировка проходит в пять вечера, но бывают изменения в зависимости от заполненности зала. В это время бывает много народа. Например, сейчас немного сдвинули время спаррингов у легковесов: не хватает места. А ещё одно занятие проходит утром — работа по лапам или что-то похожее на кроссфит.

— Вы решили задуматься о борьбе именно в перспективе боя с Исмаиловым или ещё после поражения Джонни Эблину?

— Лично мне очень нужны борцовские навыки. Должен уметь хорошо защищаться, сам атаковать, смешивать борьбу с ударной техникой. В этом случае у меня всё здорово получается в клетке.

— Следовательно, триггером ни один из этих поединков не стал. Тогда что же заставило вас отправиться в Universal Fighters?

— Сложно сказать однозначно. Однажды приехал на Кубок мира по боевому самбо, лежал и думал: «Что же мне надо добавить? Чего мне не хватает?» И подумал, что хочу прибавить в борцовской мощи. Приехал в Дагестан, и мне там очень понравилось.

— Вы сейчас продолжаете активно выступать на любительских соревнованиях. Насколько комфортно совмещать это с профессиональными MMA?

— Это ничуть не отвлекает, наоборот, идёт на пользу. Ведь ты находишься в соревновательном тонусе, постоянное участие в таких первенствах не даёт расслабляться. Например, в 2023-м провёл всего один бой по профессионалам. Фактически мог просидеть без дела почти целый год. А так четыре раза подрался по любителям, избежал огромного простоя. Конечно, есть риск травмироваться, но повреждение можно получить даже в том случае, если не выступаешь.

— Говоря о битве с Эблином, что тогда у вас не получилось? Насколько это сильный соперник?

— Это был не мой день. В тот вечер был не в форме, поэтому всё завершилось именно так. Поэтому мне сложно однозначно оценить уровень Эблина. Безусловно, это сильный спортсмен. Он взял верх над Гегардом Мусаси, уверенно разобрался с Фабианом Эдвардсом. Хорош в борьбе, очень неплох в стойке.

— Входит ли он в топ средневесов мира на данный момент?

— Думаю, да. По моему мнению, Эблин сейчас в пятёрке сильнейших.

— Кого бы ещё включили в этот список?

— Мне кажется, я тоже в него вхожу (смеётся). Кто ещё? Нельзя не упомянуть Шона Стрикланда и Дрикуса Дю Плесси, которые недавно бились за титул UFC в 84 кг. Но скажу, что поединок мне не понравился. Он был скучный и неинтересный. Смотреть было не на что. Но принижать их достоинства не стану. Всё же недаром они сражались за пояс. Значит, это топовые спортсмены.

— В одном из интервью вас спрашивали, готовы ли вы были переехать Дагестан. По вашим словам, такой вариант с женой не рассматривали, в отличие от Москвы.

— Лично я бы не хотел переезжать в Москву. Я там неоднократно был — и на сборах, и проездом. Быть может, нужно немного пожить, чтобы понять, моё это или нет. Но пока склоняюсь к отрицательному ответу.

— Почему?

— Несколько раз проходил там реабилитацию после травмы, приезжал на машине. В итоге дорога в 5 км от дома до клиники занимала у меня час. Потом ещё час-полтора до другой больницы, ещё столько же до зала. В итоге выезжал утром, а возвращался вечером. Ужинал и ложился спать. Это не жизнь (смеётся). Если бы осесть в каком-то районе, где в доступности были бы зал, детский сад, то можно было бы задуматься.

— Говоря о ваших партнёрах по Fedor Team, в феврале очередной бой ждёт экс-чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова. Как проходила его подготовка?

— Вадим также занимался в Приэльбрусье, а оттуда должен сразу отправиться в США. Я оттуда уехал немного раньше, а он задержался на неделю.

— В одном из интервью вы говорили, что Немков может с лёгкостью разобраться с Каппелоццей. Почему вы так уверены?

— Вадим в хорошей форме: у него высокая скорость, тяжёлый удар. Он способен нокаутировать Каппелоццу когда угодно — хоть в самом начале, хоть на пятой минуте. На мой взгляд, он превосходит Бруно во всех аспектах. Верю и надеюсь, что Немков выиграет и хорошо зарекомендует себя в тяжёлом дивизионе. Ему по силам стать чемпионом в этом весе.

— Нет ли в команде опасений, что для этого дивизиона он недостаточно габаритный?

— Но ведь есть пример того же Дэниела Кормье. Он невысокий, но наводил шороху в тяжёлой категории.

Думаю, у Вадима всё будет в порядке. Да, он поменьше многих, но быстрее, выносливее, физухи у него хватает. Немков может добиться там успеха.

— Какой рабочий вес у Немкова?

— Около 106—108 кг. Да, до лимита ещё много, можно набирать. Но посмотрите на того же Молдавского. Во время боя он весит около 104 кг, но у него всё нормально.

— Вы признавались, что в 2023 году на одном из любительских турниров выступали в категории до 98 кг…

— На одном из первенств по боевому самбо бился в 88 кг, на другом — до 98 кг. При этом по рукопашному бою предельный вес был равен 97 кг, а на весах показал около 92.

— Сами не думали подняться категорией выше и попробовать силы в полутяжёлой?

— Нет. Иногда размышлял на эту тему, но понимал, что там бьются люди, которые в свободное время весят более 100 кг. И на момент схватки они будут тяжелее меня. В конце концов, поставьте рядом меня и того же Вадима. Я не потяну (смеётся). Мне кажется, 84 кг — это мой родной вес. Создан для выступления в нём.

— В феврале пройдёт первый турнир PFL и Bellator. Сейчас в вашей команде есть понимание, что ждёт эти лиги в будущем?

— Самому интересно, как всё будет развиваться. Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Но пока ясности нет.

— Не говорят, когда она должна появиться?

— Нет. Но я и не спрашивал. Сказали, до мая бой мне не дадут, поэтому фокусируюсь на противостоянии с Исмаиловым. После этого будем разговаривать с представителями промоушенов. Надеюсь, PFL и Bellator организуют мне поединок. У меня он последний по контракту. Хотелось бы отработать его и там уже смотреть, какие условия предложат. Думаю, к этому моменту всё прояснится.

— Если оглядываться назад, как вы охарактеризуете свой период пребывания в Bellator?

— В целом меня всё устраивало, нравилось. Конечно, осуществить все цели не удалось, трофей так и не завоевал. Но шанс у меня был. Да, последние годы получились немного смазанными: сначала была пандемия коронавируса, потом началась спецоперация на Украине. Из-за этого немного сбился соревновательный ритм. Один бой в год — это очень мало.

— Сколько поединков в год для вас оптимально?

— Три. Минимальная планка — две схватки, но при должном самочувствии можно было бы подраться и четыре-пять раз.

— Именно столько обычно бьются спортсмены в PFL.

— Да. Четыре битвы за сезон — идеальный расклад.

— Как говорил экс-боец PFL Николай Алексахин, работать в таком ритме очень непросто. Ведь из-за постоянных сгонок веса уже ко второму-третьему поединку проявляются проблемы со здоровьем.

— Весогонка действительно может сказаться на здоровье. Иммунитет падает, физика уходит. Плюс к следующему бою нужно успеть восстановиться. В принципе, месяц на восстановление, два на подготовку — нормально. В любом случае все в равных условиях.

— В целом не считаете ли вы слишком несправедливой систему турниров в PFL? Ведь мы неоднократно могли видеть, как боец здорово проходил регулярный сезон, но потом получал травму и терял возможность побороться за $1 млн.

— Конечно, такое тяжело пережить. Но это повод грамотнее подходить к подготовке: постепенно снижать нагрузки, следить за здоровьем.

— Но не похоже ли это на лотерею?

— Нет, это своего рода тест на грамотность бойца. Насколько правильно он может подойти к турниру. Способен ли он так построить подготовку, чтобы набрать оптимальную форму, но при этом избежать травм. Понятно, бывают несчастные случаи, от них никто не застрахован. Но это и от нас зависит тоже.

— В последний раз вы проводили четыре схватки за год в 2015 году. Насколько это было комфортно?

— Для меня год завершался сражением с Эй Джей Мэттьюсом на RIZIN. Было нормально, никаких сложностей не почувствовал. А в начале провёл три боя за три месяца — вот это было тяжеловато: постоянные весогонки, необходимость держать себя в тонусе и отсутствие возможности развиваться. Когда дерёшься в таком ритме, ты не можешь набрать физику, изучить что-то новое. Ты просто поддерживаешь форму.

В моём случае сложность ещё и в том, что у меня пропадает инстинкт самосохранения, когда бьюсь слишком часто. Нет того мандража, который обычно испытываю перед поединками. Бывало, заходил в клетку и мне неважно, с кем буду драться. Для меня провести бой было всё равно что выпить чаю. И пару раз это сыграло со мной злую шутку. Как говорит Майк Тайсон, страх — это огонь, который может либо сжечь тебя, либо согреть. Он должен присутствовать, но тебе нужно его контролировать. А у меня этого чувства попросту не было.

— Вас удивило решение Кокера продать Bellator?

— Это было неожиданно, всё произошло довольно быстро. Но это дело руководства, ему виднее. Видимо, поступило хорошее предложение, поэтому был сделан такой выбор.

— Наверняка вы думали, с какой целью PFL решил купить Bellator. К какому выводу пришли?

— В моём понимании, если происходит слияние двух организаций, то цель у них лишь одна — полномасштабно конкурировать с UFC, стать выше.

— Назовите два самых запоминающихся поединка в Bellator: один с вашим участием, другой — бойца Fedor Team.

— Не буду брать схватки с участием Фёдора Владимировича (Емельяненко. — RT). Они все запоминающиеся, волнительные, тревожные. Поэтому выделю битву с участием брата, в которой его оппонентом был Жаиро Пачеко. У бразильца неплохая ударка, поэтому Вова старался делать акцент на борьбе. В итоге получились три раунда непонятной возни, а я очень волновался. Когда вспоминаю, до сих пор мурашки по коже.

Если говорить о моих боях, то сразу вспоминается дуэль с Эблином. Наверное, потому что последняя. Осадок до сих пор остался.

— Думал, вы назовёте встречу с Александром Шлеменко. Всё же победили бывшего чемпиона Bellator.

— Это было давно и неправда (смеётся). Важно то, что здесь и сейчас.

— В начале марта вас ждёт реванш с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA. Кому пришла идея устроить эту дуэль?

— Как я уже говорил, с момента моего последнего боя прошёл уже год. Мы поговорили со старшими и решили организовать поединок в России. Денис Александрович Курилов начал вести переговоры, лига ACA первой проявила интерес. Предложили в оппоненты Исмаилова. Все стороны согласились, были предложены хорошие условия. Мы быстро пожали руки.

— Насколько известно, Исмаилов давно хотел провести ответный поединок с вами. Но насколько это интересно вам?

— Это очень любопытно, медийно. Думаю, в России он вызовет огромный ажиотаж, множество людей будет наблюдать за ним. Да ещё и я, наконец, смогу войти в клетку. Крутой поединок, возможность выступить перед родными болельщиками.

— Исмаилов очень популярен в России, и буквально каждая схватка с его участием носит статус одной из самых ожидаемых в году. На ваш взгляд, поединок Токова и Исмаилова — главная афиша в 2024 году?

— Не могу сказать, не знаю. Но если учитывать популярность Магомеда, думаю, да. Можно сказать, что это бой года (смеётся). Это тот случай, когда Исмаилов работает за себя и за того парня.

— Есть ещё российские бойцы, с которыми вы бы хотели сразиться, если бы была возможность?

— На мой взгляд, если бы не было варианта подраться с Магомедом, мы бы нашли другого человека. Ещё одного достойного оппонента. Всё же такую длительную паузу в выступлениях допускать нельзя.

— В PFL/Bellator не были против того, что вы подерётесь в России?

— Фёдор Владимирович и Денис Александрович вели переговоры. Руководство Bellator предоставило нам письменное разрешение провести бой.

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— В одном из интервью вы говорили, что пока не успели посмотреть последние бои Исмаилова, но собирались. Удалось это сделать?

— Пока нет.

— За последние два с половиной года Исмаилов провёл лишь один поединок по правилам MMA, предпочитал проявлять себя в боксе. Как считаете, может ли это пойти ему во вред?

— На мой взгляд, это положительно скажется на Магомеде. Он будет ещё опаснее в стойке. А его борьба от него никуда не денется.

— Известный российский боец Алексей Олейник включал Исмаилова в число лучших российских грэпплеров среди представителей MMA. Кого бы вы поставили с ним на один уровень?

— Мне кажется, в России достаточно спортсменов с очень достойными борцовскими навыками. Если брать средний вес, то можно вспомнить Шамиля Абдулаева, Магомедрасула Гасанова. У нас много сильных грэпплеров, просто многим из них не хватает раскрутки.

— Между вами и Исмаиловым завязалась забавная пикировка. В одном из интервью вы обратились к нему, потом он вам лично написал. Ответили ему что-нибудь?

— Нет, просто по-дружески обменялись парой фраз. Ничего личного. Как говорится, немного юмора в ленту. Никаких обид.

— Складывается мнение, что вы очень уважительно относитесь ко всем оппонентам. Бывали ли случаи, когда у вас случался конфликт с будущим соперником?

— Нет, никогда. Напряжение всегда присутствует, но определённую черту не пересекали. Лично мне конфликты не нужны.