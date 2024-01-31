Переход Немкова в тяжёлый вес, бой Штыркова с Вагабовым и шестая защита Волкановски: главные события февраля в MMA

Вадим Немков сразится с бывшим чемпионом PFL Бруно Каппелоццей в своём первом поединке в тяжёлом весе с 2015 года, а Иван Штырков и Вагаб Вагабов сойдутся в бою по правилам кикбоксинга. Александер Волкановски проведёт шестую защиту титула UFC в полулёгком весе в битве с Илией Топурия, а Роман Копылов постарается взять верх над Энтони Эрнандесом и пробиться в топ-15 среднего веса. В свою очередь, Муслим Салихов и Альберт Дураев попытаются реабилитироваться за поражения, а в ACA определятся пять финалистов Гран-при.

UFC Fight Night 235

Дата и место проведения: 3 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Роман Долидзе — Насрудин Имавов, Муслим Салихов — Рэнди Браун, Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов.

Февраль откроется не самым представительным турниром UFC, в главном поединке которого встретятся двое спортсменов, крайне неудачно проведших прошлый год. Роман Долидзе уступил Марвину Веттори в марте и больше не заходил в клетку, а Насрудин Имавов сначала не справился с Шоном Стрикландом, а затем ещё и не смог завершить дуэль с Крисом Кёртисом из-за столкновения головами. Та была признана несостоявшейся.

В последние годы застопорилась и карьера Муслима Салихова. С июля 2022-го тот проиграл две схватки из трёх и так и не смог пробиться в топ-15 полусредней категории, а победа над Рэнди Брауном может стать первым шагом на пути к реабилитации. Но лёгкой она для 39-летнего короля кунг-фу явно не будет. Ведь за последние семь лет ямаец был бит лишь крайне серьёзными противниками — Белалом Мухаммадом, Нико Прайсом, Висенте Луке и Джеком Деллой Маддаленой.

В свою очередь, второй бой в UFC постарается провести Алиасхаб Хизриев. Тот подписал контракт с лигой ещё в 2020-м, но с того момента подрался лишь с Денисом Тюлюлиным, а поединки с его участием отменялись аж пять раз. Дважды всему виной были его травмы, столько же подводили оппоненты, а ещё один раз вмешался коронавирус. Остаётся надеяться, что в феврале его не постигнет та же участь, ведь Махмуд Мурадов хотя и славится своей бескомпромиссностью в клетке, добирается до неё не так часто. За два года в его активе две битвы и сразу три отказа от появления в октагоне.

ACA 170

Дата и место проведения: 9 февраля, Москва (Россия).

Значимые бои: Азам Гафоров — Алан Гомес (Гран-при в наилегчайшем весе), Евгений Гончаров (ч) — Антон Вязигин (Гран-при в тяжёлом весе), Шамиль Абдулаев — Абдул-Рахман Джанаев (Гран-при в среднем весе).

В начале месяца в столице состоятся ещё три боя в рамках Гран-при ACA. И сразу два из них могли быть за пояс, если бы Курбан Гаджиев не снялся с дуэли с Азамом Гафоровым. Теперь спортсмен из Таджикистана померится силами с Аланом Гомесом, в то время как свой трофей будет защищать лишь тяжеловес Евгений Гончаров. В декабре 2020-го они уже встречались с Антоном Вязигиным на шоу RCC, и тогда двукратный чемпион ACA уверенно взял верх.

Крайне любопытным обещает стать и противостояние в рамках первенства в дивизионе до 83,9 кг, ведь у соперников достаточно общего. Так, из последних пяти схваток они уступили лишь одну, причём обладателям титула. Если Шамиль Абдулаев был бит Саламом Абдурахмановым, то Абдул-Рахман Джанаев — сменившим его на троне Магомедрасулом Гасановым. И если сильнее окажется второй, то может получить шанс поквитаться со своим обидчиком в финале Гран-при.

UFC Fight Night 236

Дата и место проведения: 10 февраля, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Джек Херманссон — Джо Пайфер, Альберт Дураев — Роберт Брычек.

Главный бой очередного шоу UFC наверняка вызовет особый интерес лишь у самых искушённых любителей MMA из России. Всё же Джек Херманссон уже давно выбыл из числа топов своего дивизиона, а Джо Пайфер лишь набирает обороты, поэтому ещё не успел обрести большую фанатскую базу. Чего не скажешь об Альберте Дураеве, некогда считавшимся одной из главных надежд страны в средней категории. В промоушен тот приходил в статусе одного из сильнейших отечественных бойцов, но подтвердить его не сумел.

Сейчас в активе Мачете значатся лишь две победы в четырёх схватках, вследствие чего он вынужден отсеивать дебютантов, а не сражаться за право участвовать в гонке за трофей. Что касается Романа Брычека, то его мальчиком для битья не назовёшь. Да, к 33 годам поляк потерпел пять поражений, но в последнее время набрал неплохую форму и нокаутировал пятерых противников подряд. И если Дураев вновь забудет о своих борцовских навыках и решит рубиться в стойке, у него вполне могут возникнуть проблемы.

UFC 298

Дата и место проведения: 17 февраля, Анахайм (США).

Значимые бои: Александер Волкановски (ч) — Илия Топурия (титул в полулёгком весе), Роберт Уиттакер — Пауло Коста, Мераб Двалишвили — Генри Сехудо, Роман Копылов — Энтони Эрнандес.

У бывшего визави Дураева карьера, наоборот, идёт в гору. Ещё два с половиной года назад Роман Копылов шёл на серии из двух неудач, а теперь у него в послужном списке четыре досрочные победы подряд и он уже борется за место в рейтинге. Ведь именно это ему светит в случае успеха в противостоянии с располагающимся на 14-й позиции Энтони Эрнандесом. Тем самым, который мог подраться с россиянином в июне 2022-го. Изначально оппонентом американца должен был стать Крис Кёртис, но получил травму, а потом «сломался» и он сам. Однако уже спустя семь месяцев история практически повторилась. На этот раз Икрам Алискеров «слетел» с турнира, а бывший чемпион Fight Night Global опять поспешил выйти на замену.

Также шоу в Анахайме запомнится парой крайне любопытных поединков. Мераб Двалишвили постарается расправиться с бывшим обладателем поясов в двух дивизионах Генри Сехудо и стать первым претендентом на титул в 61,2 кг, а Роберт Уиттакер — вернуть утраченные позиции и добиться реванша с новоиспечённым королём среднего веса Дрикусом дю Плесси. Но куда больший интерес вызывает очередной бой с участием Александера Волкановски. Два поражения подряд от Ислама Махачева закрыли ему путь к трону лёгкой категории, но в своей он по-прежнему остаётся непререкаемым лидером. И попробует подтвердить это в сражении с Илией Топурия, попутно подпортив тому его идеальный рекорд (14-0). И продемонстрировать, готов ли грузин к таким испытаниям. Всё же до этого он взял верх лишь над двумя представителями топ-10 — Брайсом Митчеллом и Джошем Эмметтом. А это кажется недостаточным для встречи с легендарным австралийцем.

AMC Fight Nights 123

Дата и место проведения: 23 февраля, Москва (Россия).

Значимые бои: Магомед Сулумов (ч) — Александр Сарнавский (титул в лёгком весе), Анзор Чакаев — Тумен Ондар (вакантный титул в полулёгком весе).

В феврале первый турнир в году устроит AMC Fight Nights. И начнёт сразу с двух боёв за пояс. В одном из них Анзор Чакаев постарается продлить беспроигрышную серию до семи схваток и взять верх над крепким Туменом Ондаром. Но куда более любопытным выглядит другой, где за трофей поборются Магомед Сулумов и Александр Сарнавский, о чьём конфликте с Александром Шлеменко не говорит только ленивый. Долгое время те были партнёрами по команде, но разошлись, после чего Шторм открыто критиковал коллегу. По его словам, тот желал ему неудач и работал против него в зале.

Что касается самого Сарнавского, то он подерётся в AMC Fight Nights впервые с 2016 года. Тогда он провёл два боя за два месяца и даже «задушил» будущего чемпиона Дмитрия Бикрёва, после чего отправился сначала в Abu-Dhabi Warriors, а потом и в ACA. И сейчас смело может называться одним из самых опытных бойцов страны. Так, грядущая дуэль станет для него 49-й в карьере.

LFA 177

Дата и место проведения: 23 февраля, Ниагара-Фолс (США).

Значимые бои: Шамидхан Мамедов — Девин Смит (временный титул в полусреднем весе).

Спустя сутки Россия может обрести третьего чемпиона в LFA. В прошлом году Азамат Бекоев завоевал титул в среднем весе, после чего Наталья Кузютина забрала временный пояс в полулёгком. Теперь же свою попытку предпримет бывший боец Eagle FC Шамидхан Мамедов. В настоящий момент он идёт на серии из четырёх побед, но недооценивать Девина Смита не стоит. Тот способен удивить как в стойке, так и в партере. Чего стоит его шикарная вертушка в предыдущей дуэли с Джонатаном Пирсмой.

RCC 18

Дата и место проведения: 24 февраля, Тюмень (Россия).

Значимые бои: Иван Штырков — Вагаб Вагабов.

В конце февраля первый турнир в году устроит и RCC. И хотя пока известен лишь один из поединков, этого уже достаточно для привлечения солидной аудитории. Ведь между собой сойдутся легенда промоушена Иван Штырков и чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов. Причём биться они будут по правилам не ММА, а кикбоксинга. И для обоих это уже не ново. Первый совсем недавно попробовал себя в этом виде и продержался три раунда с самим Владимиром Минеевым, а второй выступал в нём в молодости. И во многом благодаря этому стал настолько ярким ударником.

PFL vs. Bellator: Champs

Дата и место проведения: 24 февраля, Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Значимые бои: Вадим Немков — Бруно Каппелоцца.

В этот же день из «спячки» выйдут и PFL с Bellator, чьё будущее продолжает оставаться туманным. До настоящего момента неизвестно, будут ли функционировать оба промоушена или детище Скотта Кокера в скором времени прекратит своё существование. Пока же они готовятся к совместному шоу, в рамках которого между собой сойдутся чемпионы и другие яркие представители обеих лиг. Правда, среди них не окажется двукратного триумфатора плей-офф Professional Fighters League Магомеда Магомедкеримова. Россиянин должен был биться с Джейсоном Джексоном, но был вынужден сняться из-за травмы.

В его отсутствие внимание российских болельщиков будет приковано к Вадиму Немкову, который возвращается в тяжёлый вес после восьмилетнего перерыва. Тогда он выступал на новогоднем шоу RIZIN FF, где в полуфинале проиграл Иржи Прохазке. А сейчас его оппонентом станет Бруно Каппелоцца — бразильский спортсмен, известный не только своей победой в Гран-при PFL 2021, но также нарушением антидопинговых правил. В мае прошлого года тот сдал положительный тест на дростанолон и был отстранён на девять месяцев, из-за чего его схватка с Маттеусом Шеффелом была признана несостоявшейся.

ACA 171

Дата и место проведения: 25 февраля, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Магомедрасул Гасанов (ч) — Ибрагим Магомедов (Гран-при в среднем весе), Ислам Омаров (ч) — Алексей Полпудников (Гран-при в полулёгком весе).

А закроет месяц второе шоу ACA, которое украсят сразу два чемпионских противостояния. Причём в обоих случаях на кону будет стоять не только пояс, но и путёвка в финал Гран-при. И хотя претенденты могут похвастаться внушительными рекордами и достижениями, обладатели титулов выглядят фаворитами.

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В первую очередь это относится к Магомедрасулу Гасанову, которого одним из лучших бойцов в мире назвал сам Ислам Махачев. И основания на то есть. Уроженец Дагестана не уступает на протяжении 14 схваток и уже успел зачистить средний дивизион ACA, а из топов не пересекался разве что с Магомедовым и вышеназванным Абдулаевым. И если пройдёт их, то не только получит солидный денежный приз по итогам Гран-при, но и устранит всех возможных конкурентов.

К этой цели движется и Ислам Омаров, имеющий идеальный рекорд 19-0. Но если Гасанов успел трижды защитить пояс, то его соотечественник постарается сделать это в первый раз. И испытание обещает стать непростым. По опыту Алексей Полпудников превосходит его, да ещё и выиграл пять последних битв, причём четыре из них — досрочно. Правда, с топами в последнее время не встречался. Поэтому и нет уверенности в его готовности разобраться с молодым лидером категории.