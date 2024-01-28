Евлоев: пояс UFC в полулёгком весе — мой

Российский боец Мовсар Евлоев заявил, что завоюет пояс чемпиона UFC в полулёгком весе.

«Уже скучаю по выходу на арену! Вернулся в зал, с нетерпением жду встречи с победителем боя Волка и Топурии! Пояс в полулёгком весе — мой», — написал Евлоев в социальных сетях.

Напомним, что Евлоев победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297. Бой в полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк Арене» и завершился в третьем раунде победой Евлоева единогласным решением судей.

29-летний россиянин выиграл свой 18-й бой подряд. Боец не потерпел ни одного поражения в MMA. На счету 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Ранее Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта.