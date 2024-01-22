Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев отреагировал на критику главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта после победы над британцем Арнольдом Алленом на 297-м номерном турнире в Торонто (Канада).

Боец опубликовал в социальных сетях цитату Уайта, прикрепив фотографию с рассечением, которое получил в ходе боя.

Поединок в полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк-Арене» и завершился в третьем раунде победой 29-летнего россиянина единогласным решением судей.

Напомним, что глава UFC после боя заявил: «Этот поединок испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный бой, который люди когда-либо видели».

На счету Евлоева 18 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Евлоев выразил мнение, что является следующим претендентом на титул UFC.