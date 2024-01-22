RT в Telegram
Подпишись

Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев отреагировал на критику главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта после победы над британцем Арнольдом Алленом на 297-м номерном турнире в Торонто (Канада).
Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

Боец опубликовал в социальных сетях цитату Уайта, прикрепив фотографию с рассечением, которое получил в ходе боя.

Поединок в полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк-Арене» и завершился в третьем раунде победой 29-летнего россиянина единогласным решением судей.

Напомним, что глава UFC после боя заявил: «Этот поединок испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный бой, который люди когда-либо видели».

На счету Евлоева 18 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Евлоев выразил мнение, что является следующим претендентом на титул UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить