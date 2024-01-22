Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта
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- © Jeff Bottari
Боец опубликовал в социальных сетях цитату Уайта, прикрепив фотографию с рассечением, которое получил в ходе боя.
Поединок в полулёгкой весовой категории проходил на «Скоушабэнк-Арене» и завершился в третьем раунде победой 29-летнего россиянина единогласным решением судей.
Напомним, что глава UFC после боя заявил: «Этот поединок испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный бой, который люди когда-либо видели».
На счету Евлоева 18 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Евлоев выразил мнение, что является следующим претендентом на титул UFC.