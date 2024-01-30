Евлоев заявил, что пришёл в UFC не для того, чтобы развлекать Уайта

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев прокомментировал критику со стороны генерального директора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта.

«Я очень сильно был расстроен. Дана сказал, что это был не самый развлекательный поединок в этот вечер. В первую очередь я скажу ему, что пришёл туда не его развлекать», — заявил Евлоев в эфире программы «Все на Матч!».

По словам бойца, ему было обидно.

«Я выложился. Это был красочный и насыщенный бой», — сказал он.

21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). После поединка Уайт заявил, что бой с участием 29-летнего россиянина стал самым скучным на турнире.

Ранее Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта.