Евлоев заявил, что пришёл в UFC не для того, чтобы развлекать Уайта
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«Я очень сильно был расстроен. Дана сказал, что это был не самый развлекательный поединок в этот вечер. В первую очередь я скажу ему, что пришёл туда не его развлекать», — заявил Евлоев в эфире программы «Все на Матч!».
По словам бойца, ему было обидно.
«Я выложился. Это был красочный и насыщенный бой», — сказал он.
21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). После поединка Уайт заявил, что бой с участием 29-летнего россиянина стал самым скучным на турнире.
Ранее Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта.