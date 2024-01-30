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Евлоев заявил, что пришёл в UFC не для того, чтобы развлекать Уайта

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Мовсар Евлоев прокомментировал критику со стороны генерального директора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта.
Евлоев заявил, что пришёл в UFC не для того, чтобы развлекать Уайта
  • Gettyimages.ru

«Я очень сильно был расстроен. Дана сказал, что это был не самый развлекательный поединок в этот вечер. В первую очередь я скажу ему, что пришёл туда не его развлекать», — заявил Евлоев в эфире программы «Все на Матч!».

По словам бойца, ему было обидно.

«Я выложился. Это был красочный и насыщенный бой», — сказал он.

21 января Евлоев единогласным решением судей победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). После поединка Уайт заявил, что бой с участием 29-летнего россиянина стал самым скучным на турнире.

Ранее Евлоев показал фото с рассечением после критики главы UFC Уайта.

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