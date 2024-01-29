Менеджер: контракт Копылова на бой с Эрнандесом в UFC подписан

Александр Скаредин, менеджер российского бойца Романа Копылова, рассказал, что его клиент подписал контракт на бой с Энтони Эрнандесом.

«Буквально на днях подписали контракт на бой с Энтони Эрнандесом. Несмотря на то, что это короткое уведомление, Рома давно в лагере. У нас есть понимание по сильным и слабым сторонам соперника, есть чёткое представление, как нужно побеждать. Хочется увидеть яркий нокаут в исполнении Романа», — цитирует Скаредина Metaratings.ru.

21 января стало известно, что Алискеров снялся с боя против Эрнандеса на UFC 298 из-за инфекции.

Алискеров и Эрнандес должны были встретиться 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

На счету Копылова 12 побед и два поражения в MMA. У Эрнандеса — 16 побед и два поражения.

Ранее российский боец Мовсар Евлоев заявил, что завоюет пояс чемпиона UFC в полулёгком весе.